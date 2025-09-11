Συνομιλία του Νόμπελίστα και συνιδρυτή της Google DeepMind Ν. Χασάμπη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Athens Innovation Summit

Ο κορυφαίος ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης και νομπελίστας, Ντέμης Χασάμπης, πρόκειται να συμμετάσχει σε ανοιχτό διάλογο με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο βράδυ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit, ενός σημαντικού θεσμού για την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Athens Innovation Summit, το οποίο ξεκίνησε από την Endeavor Greece, στοχεύει να καταστεί σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες τάσεις στην καινοτομία. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Google Ελλάδος και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ηθική και τη δημοκρατία.

Κεντρικά πρόσωπα – Ιστορικός διάλογος για την ΤΝ στην Ελλάδα

Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο διακεκριμένος Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τις καινοτομίες του στη Google DeepMind. Ο Χασάμπης συγκαταλέγεται στους πλέον καθοριστικούς επιστήμονες της εποχής, επιβλέποντας πρωτοποριακές εξελίξεις, όπως το AlphaFold, το οποίο χαρτογράφησε τη δομή σχεδόν κάθε γνωστής πρωτεΐνης. Χάρη σε αυτό το επίτευγμα, άλλαξαν τα δεδομένα στην ιατρική έρευνα και τη βιοτεχνολογία, με αποτέλεσμα ο Χασάμπης να θεωρείται πρότυπο για το επιστημονικό και επιχειρηματικό του έργο.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Λίντα Ρότενμπεργκ, συνιδρύτρια και CEO της Endeavor.

Παρακολούθηση της κορυφαίας εκδήλωσης

Η συμμετοχή στο Summit γίνεται αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ωστόσο, το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη συζήτηση ζωντανά μέσω διαδικτύου στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=RmZlMYmWlJU

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

