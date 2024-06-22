Ο πύραυλος Longue-Marche 2-C που μεταφέρει τον γαλλο-κινεζικό δορυφόρο Svom, δημιούργημα μηχανικών των δύο χωρών, απογειώθηκε σήμερα από το διαστημικό κέντρο της Σιτσάνγκ, στην επαρχία Σετσουάν, στην νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η εκτόξευση έγινε γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τους ίδιους.

Η αποστολή αυτή έχει στόχο να εντοπίσει στο διάστημα τις "εκλάμψεις ακτίνων γ", τρομερά ισχυρές εκρήξεις οι οποίες αναμένεται κυρίως να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του Σύμπαντος.

Σχεδιασμένη από μηχανικούς των δύο χωρών, η αποστολή αυτή, που ονομάζεται "Svom" (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor), σημαντική συνεργασία Κίνας και Δύσης στο διάστημα, έχει στόχο να ανιχνεύσει και να εντοπίσει αυτά τα πολύ μακρινά κοσμικά φαινόμενα, με τεράστια ισχύ.

Ο δορυφόρος είναι βάρους 930 κιλών και περιέχει τέσσερα όργανα (δύο κινεζικά, δύο γαλλικά) και, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, τέθηκε σήμερα σε τροχιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

