Κασπία: Μυστηριώδες «νησί φάντασμα» εντοπίζεται από δορυφόρο της NASA

Αν κάποιος μιλούσε ποτέ για ένα νησί «φάντασμα», σίγουρα θα ακουγόταν σαν σεναριογράφος του τελευταίου επεισοδίου του Scooby Doo, αλλά στην Κασπία Θάλασσα έγινε ακριβώς αυτό. Οι δορυφόροι της NASA εντόπισαν ένα μυστηριώδες νησί - πριν το δουν να εξαφανίζεται, κυριολεκτικά από προσώπου γης.

Το κομμάτι ξηράς αναδύθηκε στα ανοικτά των ακτών του Αζερμπαϊτζάν μετά την έκρηξη ενός ηφαιστείου λάσπης στις αρχές του 2023.

Αλλά μέχρι το τέλος του 2024, είχε σχεδόν εξαφανιστεί σαν να μην υπήρξε ποτέ αναφέρει η Daily Mail.



Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γης της NASA, το νησί εξαφανίστηκε από την κοινή θέα «σαν φάντασμα».



«Ισχυρές εκρήξεις του ηφαιστείου λάσπης Κουμάνι Μπανκ έχουν δημιουργήσει παρόμοια παροδικά νησιά αρκετές φορές από την πρώτη καταγεγραμμένη έκρηξή του το 1861», εξήγησε η NASA.



Η μάζα γης, που σχηματίστηκε ανοιχτά των ακτών του Αζερμπαϊτζάν, καταγράφηκε από τους δορυφόρους Landsat 8 και 9 της NASA σε διάφορες χρονικές στιγμές: στις 18 Νοεμβρίου 2022, στις 14 Φεβρουαρίου 2023 και στις 25 Δεκεμβρίου 2024.



Στην αρχική καταγραφή του Νοεμβρίου 2022, η κορυφή του ηφαιστείου παρέμενε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Έως τον Φεβρουάριο του 2023, το νησί είχε εμφανιστεί, με ένα ίχνος ιζημάτων να παρασύρεται από τα ρεύματα. Εικόνες από δορυφόρους έδειξαν ότι το νησί είχε διάμετρο περίπου 400 μέτρων μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τον γεωλόγο Μαρκ Τίνγκεϊ από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.

Ιστορικό

Οι προηγούμενες οκτώ καταγεγραμμένες εκρήξεις του ηφαιστείου έγιναν σε εκρήξεις που διήρκεσαν λιγότερο από δύο ημέρες και δημιούργησαν νησιά διαφορετικών μεγεθών που παρέμειναν



Ένα γεγονός του Μαΐου 1861 είχε ως αποτέλεσμα ένα νησί μόλις 87 μέτρων και πλάτους 3,5 μέτρων», είπε η NASA. Αυτό διαβρώθηκε στις αρχές του 1862.



Η ισχυρότερη έκρηξη, το 1950, δημιούργησε ένα νησί πλάτους 700 μέτρων και ύψους 6 μέτρων.



Τα ηφαίστεια λάσπης, που περιγράφονται από τον Μαρκ Τίνγκεϊ, γεωλόγο του πανεπιστημίου της Αδελαΐδας ως «παράξενα και υπέροχα φαινόμενα», δεν είναι επαρκώς μελετημένα, παρά την εντυπωσιακή τους φύση. Το Αζερμπαϊτζάν ξεχωρίζει για τη μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων ηφαιστείων, με περισσότερα από 300 να έχουν καταγραφεί στην ανατολική χώρα και την Κασπία Θάλασσα.



Η περιοχή αυτή βρίσκεται σε ζώνη σύγκλισης των τεκτονικών πλακών της Αραβικής και της Ευρασιατικής πλάκας, γεγονός που ευνοεί τη δημιουργία ηφαιστείων λάσπης.

Επικινδυνότητα

Πάντως, εκτός από το επιστημονικό ενδιαφέρον, τα ηφαίστεια λάσπης μπορεί να είναι επικίνδυνα, καθώς μπορούν να εκτοξεύσουν τεράστιες ποσότητες υλικών, ακόμα και φλόγες, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη NASA, προηγούμενες εκρήξεις έχουν δημιουργήσει «πύρινες στήλες» που φτάνουν εκατοντάδες μέτρα στον αέρα.



Η έκρηξη του 2023 δεν είναι σαφές αν περιλάμβανε φλόγες, αλλά το φαινόμενο ενισχύει τη φήμη της περιοχής ως γεωλογικού θαύματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.