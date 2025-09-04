Η μάχη των Αρχών κατά της πειρατείας στο διαδίκτυο συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “the Athletic” το τελευταίο… χτύπημα που κατάφεραν να επιφέρουν είναι να ρίξουν μια από τις μεγαλύτερες, κατά πολλούς η μεγαλύτερη, ιστοσελίδα – πλατφόρμα που προσέφερε παράνομα τη δυνατότητα για streaming αθλητικών events παγκοσμίως.

Η Streamest έδινε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να βλέπουν αναμετρήσεις από σχεδόν όλα τα λαοφιλή αθλήματα και τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και διοργανώσεις παγκοσμίως, όπως το ΝΒΑ, το NFL, την Premier League, το Champions League.

Η ιστοσελίδα είχε περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις στους τελευταίους 12 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το σχετικό δημοσίευμα η λειτουργία βρέθηκε να έχει… έδρα στην Αιγυπτο με τις Αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις ενώ να βρίσκονται πιστωτικές κάρτες, laptops, και περισσότερα από 150.000 λίρες σε κρυπτονομίσματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.