Υπηρεσίες streaming τηλεόρασης από τον Τραμπ

Μια ακόμη υπηρεσία προσφέρει η Trump Media του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως λάνσαρε με επιτυχία τη νέα της πλατφόρμα streaming Truth+ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα κανάλια streaming καθώς και περιεχόμενο video on demand είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Truth+ για συσκευές iOS και Android, μέσω διαδικτύου, αλλά και για Apple TV, Android TV και Amazon Fire.

Επιπλέον, το εμβληματικό κανάλι Newsmax είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις διεθνείς εφαρμογές Truth+ αλλά και στο διαδίκτυο (έναντι 4,99 δολ. τον μήνα), κίνηση που εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διεθνούς επέκτασης του καναλιού.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Trump Media, Devin Nunes, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ταχύ λανσάρισμα της Truth+ στις διεθνείς αγορές. "Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Newsmax για τη διεύρυνση της συνεργασίας με την Trump Media, η οποία καθιστά εφικτή την προσφορά του μοναδικού προγράμματος του δικτύου σε σημαντικές νέες αγορές. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο να τεθούν νέες βάσεις στα θέματα της επικαιρότητας και προετοιμάζουμε το έδαφος για να "προκαλέσουμε" τον χώρο της ειδησεογραφίας με δυνατά και πραγματικά ρεπορτάζ και σχόλια.

Από την πλευρά του ο CEΟ της Newsmax, Chris Ruddym είπε: O Devin Nunes έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη του Truth Social και τώρα της πλατφόρμας Truth+ στην αγορά των ΗΠΑ. Η ανάπτυξή τους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φυσική εξέλιξη και είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια.

