Οι μεγαλύτερες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο κατηγορούνται για τη δημιουργία «μηχανών εθισμού», καθώς ξεκίνησε μια ιστορική δίκη στην Καλιφόρνια για την εξέταση των επιπτώσεων του Instagram και του YouTube στην ψυχική υγεία, σημειώνει το BBC.

Στην εναρκτήρια αγόρευσή του ενώπιον της δικαστή Carolyn B. Kuhl του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, ο Mark Lanier υποστήριξε ότι η πελάτισσά του, η ενάγουσα «K.G.M.», υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα του εθισμού της στα social media.

«Αυτές οι εταιρείες δημιούργησαν μηχανές σχεδιασμένες να εθίζουν τον εγκέφαλο των παιδιών, και το έκαναν σκόπιμα», δήλωσε ο Lanier.

Οι δικηγόροι της Meta και του YouTube δήλωσαν στo δικαστήριο ότι ο εθισμός της K.G.M. προήλθε από άλλα προβλήματα στη ζωή της και όχι από την αμέλειά τους.

Η K.G.M. θα αναφέρεται με τα αρχικά της ή ως Kaley G.M., επειδή οι φερόμενες βλάβες συνέβησαν όταν ήταν ανήλικη.

Ο Lanier κατηγόρησε επίσης τη Meta και το YouTube ότι δεν προειδοποίησαν για τους κινδύνους που ενέχει ο σχεδιασμός των πλατφορμών τους για τους νεαρούς χρήστες και υπογράμμισε τις αρχικές του παρατηρήσεις μιλώντας με μια σειρά από παιδικά τουβλάκια μπροστά του: οι λέξεις «Εθιστικό», «Εγκέφαλοι» και «Παιδιά» εμφανίζονταν δίπλα στα γράμματα A, B και C.

«Αυτή η υπόθεση αφορά δύο από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία που έχουν δημιουργήσει εθισμό στους εγκεφάλους των παιδιών», είπε ο Lanier. «Θα σας δείξω τη μηχανή εθισμού που δημιούργησαν, τα εσωτερικά έγγραφα που συνήθως δεν βλέπει ο κόσμος και τα email του διευθύνοντος συμβούλου της Meta Mαρκ Ζάκεμπεργκ και των στελεχών του YouTube».

Σε ένα επιλεγμένο απόσπασμα ενός email του 2015 που ο Lanier έδειξε στο δικαστήριο, ο Zάκεμπεργκ απαιτούσε «αύξηση του χρόνου χρήσης κατά 12%» στις πλατφόρμες της Meta, προκειμένου να επιτευχθούν οι εσωτερικοί επιχειρηματικοί στόχοι.

Όσον αφορά το YouTube, ο Lanier είπε ότι η πλατφόρμα, που ανήκει στην Google, στοχεύει σκόπιμα τους νέους χρήστες επειδή μπορεί να «χρεώνει περισσότερο τους διαφημιστές», σε σύγκριση με την πλατφόρμα YouTube Kids.

Στη συνέχεια, ο Lanier κατηγόρησε το YouTube ότι προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τους πολυάσχολους γονείς που αναζητούσαν μια «ψηφιακή υπηρεσία φύλαξης παιδιών».

Όταν ήρθε η σειρά της Meta να πάρει τον λόγο, ο δικηγόρος Paul Schmidt έθεσε στο δικαστήριο το ερώτημα αν το Instagram ήταν ένας ουσιαστικός παράγοντας στις ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η K.G.M.

Περιέγραψε την K.G.M ως ένα άτομο που αντιμετώπιζε οικογενειακά προβλήματα, όπως παραμέληση, σωματική και λεκτική κακοποίηση και εκφοβισμό από τους γονείς της.

Ο Schmidt είπε στους ενόρκους ότι θαύμαζε την K.G.M επειδή «εργάστηκε σκληρά για να ξεπεράσει» τα προβλήματά της. Αναφέρθηκε σε αρχεία που περιγράφουν την ενδοοικογενειακή βία στην ιστορία της K.G.M και τις επισκέψεις σε θεραπευτές από την ηλικία των τριών ετών.

Σε έναν προβολέα, ο Schmidt έδειξε ορισμένες δηλώσεις της K.G.M σχετικά με την οικογενειακή της ζωή, συμπεριλαμβανομένου του ότι η μητέρα της, της φώναζε, την αποκαλούσε ηλίθια και την είχε κάνει να θέλει να αυτοκτονήσει.

«Αναγνωρίζω ότι είναι σκληρές δηλώσεις», είπε ο Schmidt στους ενόρκους. «Σε μια υπόθεση που αφορά ψυχική οδύνη, αυτό είναι που πρέπει να λάβετε υπόψη», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, θα καταθέσουν εμπειρογνώμονες, μέλη των οικογενειών των παιδιών που πέθαναν, καθώς και ο Ζάκεμπεργκ, ο Άνταμ Μοσέρι επικεφαλής του Instagram, και ο Nόελ Μόχαν, διευθύνων σύμβουλος του YouTube.

Οι ένορκοι αναμένεται επίσης να ακούσουν πρώην υπαλλήλους της Meta που παραιτήθηκαν, σχετικά με το ζήτημα της εξάρτησης των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αποτέλεσμα της δίκης μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για χρηματικές αποζημιώσεις που πιθανότατα θα επηρεάσουν χιλιάδες υποθέσεις που έχουν ασκηθεί και από άλλους ενάγοντες, τις οικογένειές τους, εισαγγελείς και σχολικές περιφέρειες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δίκη της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ενώ περίπου εκατό άτομα παρευρίσκονταν στην αίθουσα, συμπεριλαμβανομένων γονέων που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους πέθαναν ως αποτέλεσμα των επιλογών που έκαναν οι εταιρείες σχετικά με τον σχεδιασμό των αλγορίθμων, των ειδοποιήσεων και άλλων λειτουργιών τους.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν επίσης ότι δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν τρίτοι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Η Snap, μητρική εταιρεία του Snapchat, και η TikTok κατέληξαν σε συμβιβασμό με την K.G.M. τον περασμένο μήνα και δεν είναι πλέον εναγόμενες στην υπόθεση.

