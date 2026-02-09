Για αιώνες, ο Κήπος της Εδέμ αποτελεί για τους πιστούς Χριστιανούς το βιβλικό σύμβολο του παραδείσου: ενός καταπράσινου, τέλειου κόσμου που έφτιαξε ο Θεός για τον Αδάμ και η Εύα.

Γεωγραφικά, ο Κήπος της Εδέμ τοποθετείται στη Μεσοποταμία, χάρη στην αναφορά τον τεσσάρων ποταμών που τον πλαισίωναν: τον Τίγρη, τον Ευφράτη στο σημερινό Ιράκ και δύο ακόμα άγνωστους (μέχρι ακόμα και σήμερα), τον Πισών και τον Γιών.

Πρόσφατα ωστόσο, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν μια αρχαία, ξερή κοίτη ποταμού στη Σαουδική Αραβία, η οποία ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ευθυγραμμίζεται με τη βιβλική περιγραφή του κύριου ποταμού της Εδέμ, του Πισών.

Οι εικόνες αυτές υποδηλώνουν ότι η ο Κήπος της Εδέμ θα μπορούσε να έχει υπάρξει πραγματικά.

Η ξερή κοίτη του ποταμού Ουάντι αλ-Μπατίν (Wadi al-Batin), εκτείνεται από τα δυτικά υψίπεδα της Χετζάζ κοντά στη Μεντίνα, βορειοανατολικά μέχρι τον βόρειο Περσικό Κόλπο κοντά στο Κουβέιτ.

Η ελικοειδής πορεία του αντιστοιχεί στενά με την βιβλική περιγραφή του Πισών, για τον οποίο η Γένεση αναφέρει ότι «περιβάλλει ολόκληρη τη γη Αβιλά, όπου υπάρχει χρυσός- και το χρυσάφι αυτής της γης είναι καλό- εκεί υπάρχει βδέλλιο και όνυχας».

Η ανακάλυψη τουΟυάντι αλ-Μπατίν ως πιθανής κοίτης του ποταμού της Εδέμ χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, Farouk El-Baz, ανέλυσε εικόνες ραντάρ από το διαστημικό λεωφορείο Endeavor της NASA.

Ωστόσο, οι εικόνες επανεξετάστηκαν αυτόν τον μήνα, στρέφοντας ξανά την προσοχή σε ό,τι πιστεύεται ότι είχε χαθεί για χιλιάδες χρόνια.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν έναν απολιθωμένο ποταμό πλάτους έως και 5 χιλιομέτρων, ο οποίος στέγνωσε μεταξύ 2000 και 3500 π.Χ., λόγω των κλιματικών μεταβολών.

«Αυτές οι δορυφορικές εικόνες μας δίνουν μια ματιά σε τοπία που έχουν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια χιλιετιών», δήλωσε στη Daily Mail ο Δρ El-Baz.

«Μπορούμε τώρα να εντοπίσουμε ποτάμια που κάποτε διαμόρφωσαν τους ανθρώπινους οικισμούς και ίσως ακόμη και να ενέπνευσαν αρχαίες βιβλικές αφηγήσεις», είπε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.