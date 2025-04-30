Κίνα: Το πλήρωμα του Shenzhou-19 επέστρεψε στη Γη μετά από 6 μήνες στο διάστημα

Τρεις Κινέζοι αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη την Τετάρτη μετά από έξι μήνες στον διαστημικό σταθμό της χώρας, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Πεκίνο προχωρά προς τον στόχο του να γίνει διαστημική υπερδύναμη.

Το Πεκίνο έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στο διαστημικό του πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, με στόχο μια επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη έως το 2030 και τελικά να κατασκευάσει μια βάση στην επιφάνειά της.

Με την τελευταία κινεζική εκτόξευση την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκαν τρεις αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποστολής Shenzhou-20.

Πήραν τη σκυτάλη από το πλήρωμα του Shenzhou-19, Κάι Χουχζέ, Σονγκ Λινγκντόνγκ και Γουάνγκ Χαοζέ, των οποίων η κάψουλα προσγείωσης προσγειώθηκε στην περιοχή της βόρειας Εσωτερικής Μογγολίας την Τετάρτη.

Εικόνες από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV έδειξαν την κάψουλα, προσαρτημένη σε ένα κόκκινο και άσπρο ριγέ αλεξίπτωτο, να προσγειώνεται στην έρημο.

Οι επιβαίνοντες εργάζονταν στον διαστημικό σταθμό από τον Οκτώβριο, όπου πραγματοποίησαν πειράματα και σημείωσαν νέο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο διαστημικό περίπατο.

Το πλήρωμα είχε αρχικά προγραμματιστεί να επιστρέψει την Τρίτη, αλλά η αποστολή αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας στο σημείο προσγείωσης, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.

Η Γουάνγκ, 35 ετών, ήταν η μόνη γυναίκα μηχανικός διαστημικών πτήσεων της Κίνας κατά τη στιγμή της εκτόξευσης, σύμφωνα με την Κινεζική Επανδρωμένη Διαστημική Υπηρεσία (CMSA).

Ο διοικητής Κάι, ένας 48χρονος πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, υπηρέτησε προηγουμένως στον Tiangong στο πλαίσιο της αποστολής Shenzhou-14 το 2022.

Ο Σονγκ, ένας 34χρονος πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, συμπλήρωσε την ομάδα των διαστημικών πλοίων που είναι ευρέως γνωστοί ως «ταϊκοναύτες» από την κινεζική λέξη «ταϊκόνγκ», που σημαίνει διάστημα.

