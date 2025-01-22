Σπάνια «παρέλαση» 6 πλανητών στον νυχτερινό ουρανό

Η ευθυγράμμιση πλανητών που παρατηρείται από τη Γη δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Η θέα όμως έξι πλανητών μαζί είναι και σπάνια και εντυπωσιακή.

Μέσα σε αυτό τον μήνα, στο νυχτερινό ουρανό θα «παρελάσουν» ευθυγραμμισμένοι 6 πλανήτες – 4 ιδιαίτερα λαμπροί και 2 πιο αχνοί. Μάλιστα, το φαινόμενο έχει αρχίσει ήδη και γίνεται ορατό μετά το ηλιοβασίλεμα.

Σύμφωνα με την usatoday, οι 6 πλανήτες είναι:

Αφροδίτη

Κρόνος

Δίας

Άρης

Ουρανός

Ποσειδώνας

Από αυτούς, οι τέσσερις πρώτοι είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας απαιτούν τηλεσκόπιο για παρατήρηση.

Που να κοιτάξετε

Η Αφροδίτη και ο Κρόνος λάμπουν στα νοτιοδυτικά τις πρώτες δύο ώρες μετά το ηλιοβασίλεμα.

Ο Δίας λάμπει έντονα ψηλά και ο Άρης ανατέλλει στα ανατολικά.

6 Planets Align on January 21, 2025! 🪐🤩 ⁠

⁠

Get ready for an exciting planetary alignment! On January 21, just after sunset, six planets — Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus, and Saturn — will align in the evening sky. Here's what to expect: ⁠

⁠

✨ Easy to Spot: ⁠

-… pic.twitter.com/9VyUlrQjMG — Star Walk (@StarWalk) January 17, 2025

«Οι ευκαιρίες παρατήρησης πολλών πλανητών μαζί δεν είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά δεν συμβαίνουν κάθε χρόνο, επομένως αξίζει να την δείτε», ανέφερε η NASA.

