Σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών στον νυχτερινό ουρανό – Κοιτάξτε ψηλά… 

Το φαινόμενο έχει αρχίσει ήδη και γίνεται ορατό μετά το ηλιοβασίλεμα.

Σπάνια «παρέλαση» 6 πλανητών στον νυχτερινό ουρανό

Η ευθυγράμμιση πλανητών που παρατηρείται από τη Γη δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Η  θέα όμως έξι πλανητών μαζί είναι και σπάνια και εντυπωσιακή.

Μέσα σε αυτό τον μήνα, στο νυχτερινό ουρανό θα «παρελάσουν» ευθυγραμμισμένοι 6 πλανήτες – 4 ιδιαίτερα λαμπροί και 2 πιο αχνοί. Μάλιστα, το φαινόμενο έχει αρχίσει ήδη και γίνεται ορατό μετά το ηλιοβασίλεμα.

Σύμφωνα με την usatoday, οι 6 πλανήτες είναι:

  • Αφροδίτη
  • Κρόνος
  • Δίας
  •  Άρης
  • Ουρανός
  • Ποσειδώνας

Από αυτούς, οι τέσσερις πρώτοι είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας απαιτούν τηλεσκόπιο για παρατήρηση.

Που να κοιτάξετε

Η Αφροδίτη και ο Κρόνος λάμπουν στα νοτιοδυτικά τις πρώτες δύο ώρες μετά το ηλιοβασίλεμα.

Ο Δίας λάμπει έντονα ψηλά και ο Άρης ανατέλλει στα ανατολικά.

«Οι ευκαιρίες παρατήρησης πολλών πλανητών μαζί δεν είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά δεν συμβαίνουν κάθε χρόνο, επομένως αξίζει να την δείτε», ανέφερε η NASA. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: πλανήτες Διάστημα
