Σπάνια «παρέλαση» 6 πλανητών στον νυχτερινό ουρανό

Η ευθυγράμμιση πλανητών που παρατηρείται από τη Γη δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Η θέα όμως έξι πλανητών μαζί είναι και σπάνια και εντυπωσιακή.
Μέσα σε αυτό τον μήνα, στο νυχτερινό ουρανό θα «παρελάσουν» ευθυγραμμισμένοι 6 πλανήτες – 4 ιδιαίτερα λαμπροί και 2 πιο αχνοί. Μάλιστα, το φαινόμενο έχει αρχίσει ήδη και γίνεται ορατό μετά το ηλιοβασίλεμα.
Σύμφωνα με την usatoday, οι 6 πλανήτες είναι:
- Αφροδίτη
- Κρόνος
- Δίας
- Άρης
- Ουρανός
- Ποσειδώνας
Από αυτούς, οι τέσσερις πρώτοι είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας απαιτούν τηλεσκόπιο για παρατήρηση.
Που να κοιτάξετε
Η Αφροδίτη και ο Κρόνος λάμπουν στα νοτιοδυτικά τις πρώτες δύο ώρες μετά το ηλιοβασίλεμα.
Ο Δίας λάμπει έντονα ψηλά και ο Άρης ανατέλλει στα ανατολικά.
6 Planets Align on January 21, 2025! 🪐🤩 — Star Walk (@StarWalk) January 17, 2025
Get ready for an exciting planetary alignment! On January 21, just after sunset, six planets — Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Venus, and Saturn — will align in the evening sky. Here's what to expect:
✨ Easy to Spot:
-… pic.twitter.com/9VyUlrQjMG
«Οι ευκαιρίες παρατήρησης πολλών πλανητών μαζί δεν είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά δεν συμβαίνουν κάθε χρόνο, επομένως αξίζει να την δείτε», ανέφερε η NASA.
