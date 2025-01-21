Ξεχάστε το ρεκόρ ταχύτητας ανέμου που έχει καταγραφεί στον Ποσειδώνα, καθώς το Ευρωπαϊκό Αστεροσκοπείο του Νότιου Ημισφαιρίου (ESO) ανακοίνωσε σήμερα ότι υπολόγισε σε 30.000 χλμ/ώρα τις ριπές ανέμου στον εξωπλανήτη WASP-127b.

Αυτός ο γίγαντας αερίων που ανακαλύφθηκε το 2016 και απέχει πάνω από 500 έτη φωτός από τη Γη, είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Δία. Έχει επίσης πολύ μικρότερη μάζα, γεγονός που τον κάνει να μοιάζει «φουσκωμένος», σύμφωνα με τους αστρονόμους.

Οι αστρονόμοι τον παρατήρησαν λεπτομερώς με το τηλεσκόπιο VLT στην έρημο της Χιλής. Εστιάζοντας στην ατμόσφαιρά του, επιβεβαίωσαν την παρουσία υδρατμών και μορίων μονοξειδίου του άνθρακα, χρησιμοποιώντας τον φασματογράφο CRIRES.

Αίσθηση όμως προκάλεσαν κυρίως οι ριπές ανέμου που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, ξεπερνούσαν τα 9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, φθάνοντας δηλαδή έως και 33.000 χλμ/ώρα, όπως αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Astronomy & Astrophysics.

Το προηγούμενο ρεκόρ αφορούσε ριπές ανέμου 1.800 χλμ/ώρα στον Ποσειδώνα, τον όγδοο – κατά σειρά απόστασης από τον Ήλιο – πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι οι πόλοι του WASP-127b είναι ψυχρότεροι σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πλανήτη, ενώ παρατήρησαν μικρή διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας.

Ο Φέι Γιαν, εκ των συγγραφέων της μελέτης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, εξηγεί πως ο εξωπλανήτης WASP-127b έχει «περίπλοκες κλιματικές συνθήκες, όπως ακριβώς η Γη και άλλοι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα».

Ο Ντάβιντ Κοντ από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, επίσης μεταξύ των συγγραφέων της μελέτης, υπογραμμίζει πως η κατανόηση της δυναμικής τέτοιων εξωπλανητών θα μπορούσε να ρίξει φως στα μυστήρια του ηλιακού μας συστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

