Η σούπα egusi, ένα βασικό πιάτο της νιγηριανής κουζίνας, θα μπορούσε μια μέρα να καταναλωθεί στη Σελήνη ή στον Άρη, αφού οι σπόροι πεπονιού από τους οποίους παρασκευάζεται αυτό το πλούσιο και αρωματικό πιάτο κινήθηκαν για επτά ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη και επέστρεψαν για να μελετηθούν από διαστημικούς επιστήμονες.

Οι σπόροι egusi μεταφέρθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με μια κάψουλα που εκτοξεύθηκε από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι της NASA στη Φλόριντα αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μελέτης της αντίδρασής τους στις συνθήκες του διαστήματος.

«Ο στόχος είναι ότι στις επόμενες δύο δεκαετίες, όταν οι άνθρωποι θα ζουν στη Σελήνη, στον Άρη και θα προσπαθούν να καλλιεργήσουν τρόφιμα... τα τρόφιμα που προέρχονται από την Αφρική να αποτελούν μέρος αυτού», δήλωσε ο Temidayo Oniosun, ο οποίος επέλεξε τους σπόρους για την αποστολή.

«Έτσι, ακόμη και σε 50 χρόνια, αν οι Αφρικανοί ζουν στη Σελήνη, θέλουμε να καλλιεργούν και να φυτεύουν egusi», δήλωσε ο Νιγηριανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρείας πληροφοριών Space in Africa.

Οι σπόροι egusi, μια εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών, συσκευάστηκαν σε ειδικούς δοκιμαστικούς σωλήνες στη διαστημική κάψουλα Crew-11 που εκτοξεύθηκε την 1η Αυγούστου μαζί με μερικούς παραδοσιακούς σπόρους από την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα, την Αρμενία και το Πακιστάν.

Ο επιστήμονας Wagner Vendrame του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, ένας από τους ερευνητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δήλωσε ότι οι μελλοντικοί αστροναύτες θα χρειαστούν μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερη ποιότητα τροφίμων από τα υπερ-επεξεργασμένα γεύματα που αποτελούν σήμερα τα βασικά τρόφιμα στο διάστημα.

«Η δυνατότητα να καλλιεργούν τα δικά τους, ας πούμε, μαρούλια, ντομάτες ή πεπόνια στο διάστημα, δεν είναι σημαντική μόνο για τη διατροφή και την υγεία τους, αλλά έχει και ψυχολογικές επιπτώσεις όταν τρως ένα φρέσκο πεπόνι σε αντίθεση με κάτι που είναι επεξεργασμένο», είπε.

Ο Oniosun, ο οποίος επέλεξε τους σπόρους egusi που ταξίδεψαν στο διάστημα από αγορές στο νοτιοδυτικό κρατίδιο Oyo της Νιγηρίας, ανέφερε ότι η επιλογή αυτή δεν βασίστηκε μόνο στις θρεπτικές ιδιότητες των σπόρων, αλλά και στον συμβολισμό τους.

«Όλοι στη Νιγηρία τρώνε egusi, όπως και άλλοι λαοί σε ορισμένες χώρες της Δυτικής Αφρικής και Αφρικανοί της διασποράς, οπότε αυτή η αποστολή είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν», επεσήμανε. «Το egusi είναι ο σπόρος που αφηγείται την ιστορία μας», τόνισε.

Οι σπόροι που βρίσκονταν σε τροχιά διανέμονται τώρα σε ερευνητές. Ο Vendrame είπε ότι θα πολλαπλασιαστούν και θα μελετηθούν για γενετικές αλλαγές που προκλήθηκαν από το χρόνο που πέρασαν σε τροχιά.

«Παρατηρώντας τις αλλαγές στα φυτά και στους ίδιους τους σπόρους, θα μπορούμε να πούμε: είναι αυτά τα φυτά ακόμα τα ίδια; Θα παρέχουν ακόμα το ίδιο επίπεδο θρεπτικών συστατικών στους αστροναύτες;», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

