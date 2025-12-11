Ο Μάθιου Καράνο ακούμπησε απαλά το δάχτυλό του κατά μήκος της οδοντωτής άνω γνάθου της νεότερης άφιξης του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν, το οποίο βρισκόταν ακόμα στο ενισχυμένο κιβώτιο μεταφοράς του.

Ο επιμελητής δεινοσαύρων κοίταξε με δέος το ογκώδες απολίθωμα, ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών, με τις γιγάντιες οφθαλμικές κόγχες και τις οζώδεις προεξοχές που ελπίζει ότι θα αλλάξουν την αντίληψη της ανθρωπότητας για ένα αινιγματικό, χαμένο πλάσμα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιστήμονες στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας απέκτησαν το σπάνιο και αξιοσημείωτα διατηρημένο κρανίο Παχυκεφαλόσαυρου. Την Πέμπτη, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται να το παρουσιάσουν δημοσίως, τουλάχιστον για λίγες μέρες.

Παχυκεφαλόσαυρος σημαίνει «σαύρα με παχύ κεφάλι», κάτι που είναι κάπως υποτιμητικό. Οι ερευνητές μιλούν με αγάπη για την θολωτή κορυφή του κεφαλιού του και ελπίζουν να βοηθήσει να καταλάβουμε πώς αυτό το κομμάτι της ανατομίας σχετίζεται με τη συμπεριφορά του. Ήταν αυτό το χοντρό κεφάλι προωρισμένο για εφορμήσεις και για να διευθετεί αντιπαλότητες; Ή μήπως ήταν ένα εργαλείο για πιο ήπιες χρήσεις

«Είναι πραγματικά παράξενα, παράξενα, υπέροχα, μυστηριώδη ζώα», δήλωσε ο Κερκ Τζόνσον, παλαιοντολόγος και διευθυντής του μουσείου.

Το κρανίο θα εκτίθεται στο μουσείο για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 22 Δεκεμβρίου, προτού οι ερευνητές το απομακρύνουν για να υποβληθεί σε μια σειρά από περίπλοκες και υψηλής τεχνολογίας δοκιμές για να μάθουν περισσότερα για την ιστορία, τις συνήθειες και τη βιολογία του δεινοσαύρου. Αφού οι επιστήμονες αποκαλύψουν όλα τα μυστικά που μπορούν, κάτι που αναμένουν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια, το κρανίο θα εκτεθεί μαζί με σκελετούς που ανήκουν στον T. rex και σε άλλους συγχρόνους του στην Αίθουσα Απολιθωμάτων του μουσείου, έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια ετήσιους επισκέπτες. Σχεδιάζουν επίσης να δημοσιεύσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κρανίου που θα μπορείτε να κατεβάσετε στην ψηφιακή συλλογή του Smithsonian, ώστε κάποιος με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή να μπορεί να δημιουργήσει το δικό του πλαστικό αντίγραφο.

Μάθιου Καράνο

Ένας ιδιώτης κυνηγός δεινοσαύρων ανακάλυψε το κρανίο στη Νότια Ντακότα και ανασκάφηκε πέρυσι.

Η φιλάνθρωπος Γουέντι Σμιτ και ο σύζυγός της, Έρικ Σμιτ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, αγόρασαν το κρανίο αυτό το καλοκαίρι σε δημοπρασία του Sotheby's και στη συνέχεια το δώρισαν στο Smithsonian.

Ψαχουλεύοντας, ο Καράνο διέσχισε τις δύο σειρές από τα πάνω δόντια του Παχυκεφαλόσαυρου - δεκάδες συνολικά - συμπεριλαμβανομένου ενός αιχμηρού, μικρότερου που μόλις έβγαινε όταν τελείωσε η ζωή του πλάσματος. Από τα στοιχεία της φθοράς, οι επιστήμονες ελπίζουν να μάθουν για το πώς το μασούσαν και πόσο σκληρά ήταν τα υλικά στη διατροφή του.

Ο Καράνο επεσήμανε επίσης μικροσκοπικές οπές στο οστό ακριβώς πάνω από τα δόντια, από όπου θα πρέπει να έβγαιναν αιμοφόρα αγγεία. «Αυτό μας δίνει μια ιδέα για το πιο μαλακό υλικό που έχει πλέον αποσυντεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανώς δέρμα, αλλά όχι μυς, θα κατέληγε από αυτό το σημείο και κάτω» είπε.

Το κρανίο είναι σε μεγάλο βαθμό πλήρες, με ορισμένα σημεία που λείπουν να έχουν αποκατασταθεί πριν το παραλάβει το Smithsonian.

Πέρα από το ρύγχος και πιο πίσω, υπάρχει ένα λεπτεπίλεπτο οστό του λαιμού, το οποίο ο Καράνο πιστεύει ότι κάποτε ήταν συνδεδεμένο με τη γλώσσα του φυτοφάγου. Δεν γνωρίζει να έχει βρεθεί αυτό το συγκεκριμένο οστό σε κανένα άλλο απολίθωμα Παχυκεφαλόσαυρου.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές που αναπτύχθηκαν σε πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες για άλλους δεινόσαυρους, ελπίζει να χρησιμοποιήσει αυτό το οστό για να υπολογίσει πόσα ακριβώς χρόνια περιπλανήθηκε στη Γη. (Ο Καράνο δεν πιστεύει ότι θα μπορέσουν να προσδιορίσουν το φύλο).

Βαθιά κάτω από το χοντρό του κεφάλι, ο εγκέφαλος θα βρισκόταν, από άποψη ανάπτυξης, «κάπου ανάμεσα σε έναν αλιγάτορα και ένα Εμού (αυστραλιανό πτηνό)», δήλωσε ο Καράνο. Αυτό το μέγεθος του εγκεφάλου θα του προσέδιδε κάποια προσωπικότητα – όχι σε επίπεδο παπαγάλου, αλλά και πάλι κάτι αξιοποιήσιμο, είπε.

Αλλά οι εγκέφαλοι των δεινοσαύρων δεν διαφέρουν τόσο πολύ, από άποψη ανατομίας, από εκείνους πολλών σύγχρονων ζώων, είπε. «Σίγουρα δεν είναι πιο χαζοί από έναν αλιγάτορα. Και ορισμένοι από αυτούς ήταν πολύ πιο έξυπνοι», είπε ο Καράνο, όπως για παράδειγμα ένας Βελοσιράπτορας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το ογκώδες κρανίο του Παχυκεφαλόσαυρου «προστατεύει κάποιο κομμάτι ιδιοφυΐας», είπε, αν και παραδέχθηκε ότι αυτό «είναι ένα απόλυτο μυστήριο».



Πηγή: The Washington Post

