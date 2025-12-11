Η Ελλάδα δημιουργεί τον δικό της στόλο μικροδορυφόρων. Η χώρα κάνει το επόμενο βήμα στη διαστημική τεχνολογία, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα μικροδορυφόρων που προβλέπει την εκτόξευση πέντε δορυφόρων στην πρώτη φάση και άλλων έντεκα στη συνέχεια.

Η συζήτηση, όπως αναφέρει ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Ο Ηλίας Ηλιάδης, Director Investment Promotion της Enterprise Greece, τόνισε ότι κάθε χρόνο στο συνέδριο της HETiA παρουσιάζεται μία ιστορία επιτυχίας και ότι ο ρόλος της Enterprise Greece είναι η προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών. Ανέφερε ότι ήταν δεδομένο πως η τεχνολογία που προωθεί ο οργανισμός θα συμπεριλάβει και τη διαστημική τεχνολογία.

Παρουσίασε πέντε παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις: τα ανταγωνιστικά κίνητρα και τη φορολογική ελάφρυνση στην έρευνα και ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ψηφιοποίηση διαδικασιών, τις στρατηγικές υποδομές όπως το δίκτυο 5G και οι οπτικές ίνες, το ζωντανό οικοσύστημα καινοτομίας και την ενεργή επενδυτική διπλωματία μέσα από επιτυχημένες διμερείς συνεργασίες.

Στη συνέχεια, απαντώντας στο ερώτημα πώς προσελκύονται επενδύσεις, εξήγησε ότι εφαρμόζεται συγκεκριμένη στρατηγική με 45 δράσεις τον χρόνο στο εξωτερικό σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς και 10-15 δράσεις στην καινοτομία. Τόνισε ότι η Enterprise Greece υποστηρίζει τον επενδυτή σε όλη τη διαδικασία, «μιλώντας τη γλώσσα του επενδυτή και τη γλώσσα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης» και επιλύοντας προβλήματα που προκύπτουν.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαλουλάκος, CEO της ICEYE Hellas, ανέλυσε τη δομή του ελληνικού προγράμματος μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξήγησε ότι η πρώτη εκτόξευση αφορά πέντε δορυφόρους (δύο μικροδορυφόρους και τρεις νανοδορυφόρους) και ότι προβλέπονται επιπλέον έντεκα, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα πάει να φτιάξει τον δικό της στόλο». Ανέφερε ότι το μοντέλο των μικρών δορυφόρων ταιριάζει στη χώρα λόγω των μεγάλων αναγκών στην παρατήρηση της γης και του περιορισμένου προϋπολογισμού.

Υπογράμμισε ότι η εταιρεία επιδιώκει η δραστηριότητα στην Ελλάδα να είναι «όσο περισσότερο ελληνική γίνεται» και ότι στόχος είναι να γίνει η χώρα κόμβος για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθεσε ότι δεν αντιμετώπισαν αγκυλώσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής «κινήθηκε ευέλικτα και με καταρτισμένους ανθρώπους».

Υγ: Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την HETiA

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.