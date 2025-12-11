Οι άνθρωποι άναβαν φωτιά 350.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια σπουδαία ανακάλυψη στο Σάφολκ στην ανατολική Αγγλία έρχεται να ξαναγράψει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, τοποθετώντας την ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί φωτιά κατά 350.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, νέα ευρήματα στο χωριό Μπάρναμ αποδεικνύουν ότι οι πρόγονοί μας άναβαν φωτιές πριν από 400.000 χρόνια.

Οι πρώτες ενδείξεις για χρήση φωτιάς στο σημείο των ερευνών άρχισαν να εμφανίζονται το 2014. Ωστόσο, δεν είχε εξακριβωθεί αν επρόκειτο για αποτέλεσμα κάποιου φυσικού φαινομένου (π.χ. κεραυνός) ή σκόπιμης ανθρώπινης ενέργειας.

Ancient Britain Project - Jordan Mansfield

Η απάντηση δόθηκε μέσω δύο καθοριστικών στοιχείων. Πρώτον, ανακαλύφθηκαν δύο θραύσματα σιδηροπυρίτη, ενός ορυκτού που παράγει σπινθήρες όταν χτυπηθεί πάνω σε πυριτόλιθο. Η ανάλυση έδειξε ότι ο σιδηροπυρίτης δεν υπήρχε φυσικά στην περιοχή καθώς δεν βρέθηκε σε δείγμα 33.000 πετρωμάτων, αλλά είχε μεταφερθεί από παράκτιες περιοχές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό υποδηλώνει σκόπιμη συλλογή υλικών.

Ancient Britain Project - Photo: Jordan Mansfield

Και δεύτερον, γεωχημικές αναλύσεις σε ένα κομμάτι κοκκινωπού αργίλου και σε ραγισμένους από τη θερμότητα χειροπελέκεις, έδειξαν ότι το έδαφος είχε θερμανθεί σε θερμοκρασίες άνω των 700 βαθμών Κελσίου. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη μιας εστίας που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι που άναψαν αυτές τις φωτιές δεν ήταν άμεσοι πρόγονοί μας (Homo sapiens), καθώς το είδος μας δεν είχε σταθερή παρουσία εκτός Αφρικής μέχρι πριν από περίπου 100.000 χρόνια. Αντιθέτως, οι κάτοικοι του Μπάρναμ ήταν πιθανότατα πρώιμοι Νεάντερταλ. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε απολιθώματα της ίδιας περιόδου που βρέθηκαν στο Κεντ της Αγγλίας αλλά και στην Αταπουέρκα της Ισπανίας, τα οποία φέρουν DNA πρώιμων Νεάντερταλ.

«Οι πρώιμοι Νεάντερταλ άναβαν φωτιά στη Βρετανία περίπου 400.000 χρόνια πριν», δήλωσε ο καθηγητής Κρις Στρίντζερ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. «Φυσικά, το δικό μας είδος εξελισσόταν στην Αφρική την ίδια περίοδο. Υποθέτουμε ότι και ο Homo sapiens θα κατείχε αυτή τη γνώση, αλλά δεν έχουμε ακόμη τις αποδείξεις γι' αυτό».

Ο Δρ. Ρομπ Ντέιβις, αρχαιολόγος της παλαιολιθικής περιόδου στο Βρετανικό Μουσείο και συνεπικεφαλής της έρευνας, τόνισε από την πλευρά του: «Η φωτιά γίνεται κέντρο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, για το μοίρασμα της τροφής, την ανάπτυξη της γλώσσας, την αφήγηση ιστοριών και τη δημιουργία μύθων». Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπου σε σκληρά περιβάλλοντα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, η παλαιότερη ένδειξη δημιουργίας φωτιάς χρονολογούνταν πριν από 50.000 χρόνια στη βόρεια Γαλλία.



