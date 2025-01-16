To New Glen, ο πύραυλος της εταιρείας Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Mπέζος, εκτοξεύθηκε σήμερα με επιτυχία από τον Διαστημικό Σταθμό του Cape Canaveral της Φλόριντα.

Tο New Glenn κατάφερε και πέρασε τη γραμμή Kármán, το διεθνώς αναγνωρισμένο όριο του διαστήματος και τέθηκε σε τροχιά για πρώτη φορά με τους υπαλλήλους της και το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεσπούν σε επευφημίες για την μεγάλη αυτή επιτυχία της Blue Origin έπειτα από χρόνια προσπαθειών.

Ωστόσο, το ενισχυτικό τμήμα του New Glenn με το ασυνήθιστο όνομα "So You're Telling Me There's a Chance" το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά τον διαχωρισμό του από τον πύραυλο δεν κατάφερε να προσγειωθεί σε μια ειδική πλατφόρμα που είχε κατασκευαστεί στο Ατλαντικό Ωκεανό μίλια μακριά από την εξέδρα απογείωσης.

«Χάσαμε το booster», υποστήριξε ο εκπρόσωπος της Blue Origin επιβεβαιώνοντας ότι το μέρος αυτό της αποστολής απέτυχε.

Η προσγείωση του ενισχυτή «είναι απίστευτα δύσκολο να πραγματοποιηθεί — ειδικά για την πρώτη φορά που δοκιμάζεται, αλλά μπορείτε να πείτε ότι είμαστε λίγο τρελοί που το δοκιμάζουμε στην πρώτη πτήση, αλλά τα δεδομένα που λαμβάνουμε από την πλήρη αποστολή είναι απίστευτα πολύτιμα» είπε η Ariane Cornell, Αντιπρόεδρος των συστημάτων στο διάστημα της Blue Origin.

«Βασικός μας στόχος σήμερα ήταν να φτάσουμε σε τροχιά με ασφάλεια. Οτιδήποτε πέρα ​​από αυτό είναι ένα μπόνους», πρόσθεσε.

Η Blue Origin άρχισε να αναπτύσσει το New Glenn πριν από μια δεκαετία. Η εταιρεία προέβλεπε ότι θα απογειωθεί για πρώτη φορά το 2020 ωστόσο, αυτό δε συνέβη. Οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του κινητήρα του πυραύλου, του BE-4 και άλλες αποτυχίες άλλαξαν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα. Την περασμένη Δευτέρα, όλα ήταν έτοιμα για την εκτόξευση του πυραύλου όμως και πάλι ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε οδήγησε στην ακύρωση της εκτόξευσης.

Συγχαρητήρια από τον Ίλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ της SpaceX, έδωσε συγχαρητήρια στον Τζεφ Μπέζος με ανάρτησή του στο Χ μετά την επιτυχημένη εκτόξευση του New Glenn.

«Συγχαρητήρια που έφτασες σε τροχιά με την πρώτη προσπάθεια! @JeffBezos», γράφει ο Μασκ.

Congratulations on reaching orbit on the first attempt! @JeffBezos https://t.co/EJl6L8aevV — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

Πηγή: skai.gr

