Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν την κατασκευή ενός τεράστιου σταθμού παραγωγής ηλιακής ενέργειας πλάτους 1 χλμ. στο διάστημα, ο οποίος θα εκπέμπει συνεχώς ενέργεια στη Γη μέσω μικροκυμάτων.

Το έργο, που χαρακτηρίζεται ως ένα «διαστημικό Φράγμα των Τριών Φαραγγιών», θα τεθεί κομμάτι-κομμάτι σε γεωστατική τροχιά 36.000 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης με τη βοήθεια των νέων πυραύλων βαρέως φορτίου Long March που έχει κατασκευάσει η Κίνα.

Ο σχεδιαζόμενος διαστημικός σταθμός ηλιακής ενέργειας συγκρίνεται με το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών (Three Gorges Dam), το οποίο βρίσκεται στον ποταμό Γιανγκτσέ, κοντά στην πόλη Σαντουπίνγκ, στην επαρχία Χουπέι της Κίνας και είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο καθώς παράγει 100 δισ. κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.

Κι αυτό γιατί όπως δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονα του project Long Lehao, που είναι και επικεφαλής σχεδιασμού των κινεζικών πυραύλων Long March, κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης τον Οκτώβριο που φιλοξενήθηκε από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (CAS), «η ενέργεια που θα συλλέγεται σε έναν χρόνο θα ισοδυναμεί με τη συνολική ποσότητα πετρελαίου που μπορεί να εξορυχθεί στη Γη», σύμφωνα με τη South China Morning Star.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project, το οποίο όμως θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τομέα της «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας. Κι αυτό γιατί, αν και έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια η αποδοτικότητα των σταθμών ηλιακής ενέργειας και έχει μειωθεί το κόστος κατασκευής τους, υπάρχουν ορισμένοι θεμελιώδεις περιορισμοί που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, όπως η νεφοκάλυψη και το υψηλό ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφά η ατμόσφαιρα πριν αυτή φτάσει στο έδαφος της Γης.

Πηγή: skai.gr

