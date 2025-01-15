Στο πλαίσιο της ενίσχυσης, από τον Δήμο Αθηναίων, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουν ψηφιακά την επιχείρησή τους στην Αθήνα 415 δικαιούχοι, εξασφαλίζοντας μία δωρεάν ετήσια συνδρομή για ένα πακέτο σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (Microsoft Teams, Word, Excel, Sway, OneDrive κ.ά.).

Με ένα κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση digitaltools.thisisathens.org οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ταχύτατα την αίτησή τους και να αποκτήσουν τη δωρεάν συνδρομή. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ και εντάσσεται σε μία σειρά ενεργειών για την υποστήριξη επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις ήδη άρχισαν να υποβάλλονται και θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων συνδρομών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων με έδρα στον Δήμο Αθηναίων», που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 (ΟΠΣ 6018412) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

