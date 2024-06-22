Σε 10 χρόνια θα έχουμε Τεχνητή Νοημοσύνη 10.000 φορές πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, δήλωσε την Παρασκευή ο CEO της SoftBank, Masayoshi Son σε μια σπάνια δημόσια εμφάνισή του.

Ο Son παρουσίασε το όραμά του για έναν κόσμο όπου η σούπερ Τεχνητή Νοημοσύνη, ή ASI όπως την αποκάλεσε, θα έχει ξεχωριστή θέση.

Ο CEO της SoftBank πρώτα μίλησε για έναν άλλον όρο, τη γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (ή AGI) η οποία σε γενικές γραμμές αναφέρεται σε AI που είναι πιο έξυπνη από τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Son αυτήν την τεχνολογία, η οποία ενδεχομένως είναι από 1 έως 10 φορές πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, θα την έχουμε τα επόμενα 3-5 χρόνια, πολύ νωρίτερα απ' ό,τι είχε προβλέψει.

Αν ωστόσο η AGI δεν είναι κατά πολύ εξυπνότερη από τον άνθρωπο "τότε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη δομή του ανθρώπινου τρόπου ζωής," είπε ο Son -όπως προκύπτει από τη λάιβ μετάφραση των δηλώσεών του οι οποίες ήταν στα ιαπωνικά και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της SoftBank, όπως μεταδίδει το CNBC.

"Η ASI, όμως, είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Με την ASI, θα δείτε μεγάλη βελτίωση."

Εξήγησε πως στο μέλλον θα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ASI τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως οι νευρώνες στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό, θα δημιουργήσει Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία θα είναι 10.000 φορές πιο έξυπνη από την ανθρώπινη ιδιοφυΐα, εκτίμησε ο Son.

O Masayoshi Son με τον Jack Ma της Alibaba

Ο Son είναι ο ιδρυτής της SoftBank και βρέθηκε στο φως της δημοσιότητας ως αποτέλεσμα μιας κερδοφόρου επένδυσης στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Alibaba. Οραματιστής της τεχνολογίας ο ίδιος, δημιούργησε το 2017 μέσω της SoftBank το Vision Fund, ένα τεράστιο επενδυτικό ταμείο στόχος του οποίου ήταν η στήριξη των τεχνολογικών εταιρειών. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα "στοιχήματά του" ήταν επιτυχημένα, υπήρξαν και ορισμένα που στέφθηκαν από απόλυτη αποτυχία, όπως αυτό με την εταιρεία WeWork.

Αφού το 2022 το Vision Fund κατέγραψε ζημιές ρεκόρ, ο Son δήλωσε πως η SoftBank θα άλλαζε γραμμή και θα υιοθετούσε μια πιο συντηρητική στάση "άμυνας" στις επενδύσεις της. Το 2023 το Vision Fund κατέγραψε νέες ζημιές ρεκόρ, με τον Son να δηλώνει τότε πως η SoftBank θα άλλαζε ξανά γραμμή πλεύσης και θα πέρναγε στην "επίθεση", καθώς είχε ενθουσιαστεί με τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έκτοτε ο Son εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Επέστρεψε στο προσκήνιο την Παρασκευή με την ομιλία του η οποία ήταν γεμάτη από υπαρξιακά ερωτήματα. "Πριν δυο χρόνια -γερνάω, το υπόλοιπο της ζωής μου είναι μετρημένο, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα ακόμη και έχω κλάψει τόσο πολύ" είπε ο Son, υπονοώντας πως νιώθει ότι δεν έχει πετύχει κάτι σημαντικό έως τώρα.

Συμπλήρωσε πως τώρα βρήκε την αποστολή της SoftBank η οποία είναι η "εξέλιξη της ανθρωπότητας". Επίσης, δήλωσε πως πλέον ανακάλυψε και το νόημα της δικής του ζωής.

"Γιατί ιδρύθηκε η SoftBank; Για ποιο λόγο γεννήθηκε ο Masa Son; Μπορεί να σας ακουστεί παράξενο, αλλά νομίζω ότι γεννήθηκα για να υλοποιήσω την ASI. Και το λέω με μεγάλη σοβαρότητα" είπε.

Πηγή: skai.gr

