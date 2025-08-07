Διαθέσιμο από σήμερα το λεγόμενο «ταχύτερο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης». Η OpenAI παρουσίασε το πολυαναμενόμενο μοντέλο AI, GPT-5, που είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, ακόμα και σε εκείνους χωρίς συνδρομή.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε την κυκλοφορία του GPT-5 ως «σημαντικό βήμα προς την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ανθρώπινο επίπεδο» (AGI).

Χαρακτηρίζοντάς το ως «πιο έξυπνο, γρηγορότερο και πιο χρήσιμο», ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, εκθείασε το νέο μοντέλο της εταιρείας, καθώς εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το ChatGPT.

«Νομίζω ότι η ύπαρξη κάτι σαν το GPT-5 θα ήταν σχεδόν αδιανόητη σε οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία», δήλωσε πριν από την κυκλοφορία του την Πέμπτη.

Η κυκλοφορία του GPT-5 και οι ισχυρισμοί για τις ικανότητές του σε «διδακτορικό επίπεδο» σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η γραφή έρχονται σε μια στιγμή που οι εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για το πιο προηγμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Τι μπορεί να κάνει το GPT-5;

Η OpenAI έχει επισημάνει την ικανότητα του GPT-5 να δημιουργεί λογισμικό εκ του μηδενός, και να επιδεικνύει καλύτερες ικανότητες συλλογισμού - με απαντήσεις που δείχνουν λογική και επαγωγική μέθοδο.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει εκπαιδευτεί να είναι πιο ειλικρινής, να παρέχει στους χρήστες πιο ακριβείς απαντήσεις και λέει ότι, συνολικά, δίνει μια πιο «ανθρώπινη αίσθηση».

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το μοντέλο είναι σημαντικά καλύτερο» από τους προκατόχους του.

We're introducing GPT-5. The evals are SOTA, but the real story is usefulness. It helps with what people care about-- shipping code, creative writing, and navigating health info-- with more steadiness and less friction. We also cut hallucinations. It's better calibrated, says "I… https://t.co/btFL29BgqT — christina kim (@christinahkim) August 7, 2025

«Το GPT-3 μου φάνηκε σαν να μιλούσα σε έναν μαθητή λυκείου... Το 4 μου φάνηκε σαν να μιλούσα σε έναν φοιτητή», είπε σε ενημέρωση πριν από την κυκλοφορία της Πέμπτης.

«Το GPT-5 είναι η πρώτη φορά που πραγματικά νιώθεις σαν να μιλάς σε έναν ειδικό σε οποιοδήποτε θέμα, όπως έναν ειδικό σε επίπεδο διδακτορικού.»

Η εταιρεία διαθέτει άμεσα το νέο μοντέλο AI. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πολύ πιο σαφές εάν είναι πραγματικά τόσο καλό όσο ισχυρίζεται ο Άλτμαν, τονίζει το BBC.

