Προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών της Google στην Τουρκία και σε περιοχές της Ευρώπης

Προβλήματα πρόσβασης αντιμετώπισαν το πρωί της Πέμπτης σημαντικές υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, προκαλώντας αναστάτωση σε χρήστες ανά την Τουρκία αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους και διεθνή μέσα παρακολούθησης του διαδικτύου.

Η Ένωση Ελευθερίας της Έκφρασης, οργανισμός που καταγράφει περιστατικά διαδικτυακής λογοκρισίας στην Τουρκία, ανέφερε πως η διακοπή των υπηρεσιών της Google ξεκίνησε περίπου στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), επηρεάζοντας χιλιάδες χρήστες.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Downdetector, η οποία καταγράφει παράπονα για διακοπές σε ψηφιακές υπηρεσίες, η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται λίγο πριν τις 12:00, με τον αριθμό των σχετικών αναφορών να παρουσιάζει σημαντική μείωση από τις 10:51 και μετά.

Έως αυτή την ώρα, από πλευράς της Google δεν υπήρξε άμεση επίσημη τοποθέτηση για τα αίτια της διακοπής, καθώς δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα του Reuters μέσω email.

Αντιδράσεις από τις αρχές και επέκταση του φαινομένου

Η τουρκική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ζήτησε από τη Google να υποβάλει τεχνική αναφορά, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών της χώρας, Ομέρ Φατίχ Σαγιάν, μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο X.

Σχετικός χάρτης που δημοσίευσε ο Σαγιάν αποτύπωνε πως οι διακοπές δεν περιορίστηκαν μόνο στην Τουρκία αλλά εμφάνισαν εξάπλωση σε μεγάλες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, της Ρωσίας και τμημάτων της δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με χρήστες που επικαλείται το Reuters, οι διακοπές υπήρξαν σποραδικές και στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Εκτός από προβλήματα πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και το YouTube, αναφέρθηκαν και δυσκολίες σε τηλεφωνικές κλήσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία Gmail.

Εικόνα της κατάστασης στη Γερμανία

Στη Γερμανία, ο ιστότοπος παρακολούθησης allestoerungen.de, που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Ookla, κατέγραψε αύξηση των διακοπών πρόσβασης στη Google από τις 09:00 (τοπική ώρα), δηλαδή από τις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει πως ακόμα και οι μεγαλύτεροι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών δεν είναι απρόσβλητοι από τεχνικά προβλήματα, με άμεσες συνέπειες για εκατομμύρια χρήστες ανά την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.