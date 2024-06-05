Πιτσιρικάδες στη Βόρεια Ντακότα ανακάλυψαν απολιθωμένο οστό Τυραννόσαυρου Ρεξ

Τρία παιδιά, που έχουν πάθος με τα απολιθώματα, άφησαν άναυδους τους συμμαθητές τους, όταν ανακάλυψαν απολιθωμένο οστό νεαρού Τυραννόσαυρου Ρεξ στη Βόρεια Ντακότα.

Επιστήμονες και κινηματογραφιστές ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, σε συνέντευξη Τύπου τη σπάνια ανακάλυψη που έκαναν τρία αγόρια τον Ιούλιο του 2022 στο Χελ Κρικ, περιοχή γνωστή στους κυνηγούς δεινοσαύρων στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ.

Δύο αδέλφια 10 και 7 ετών και ο ξάδελφός τους 9 ετών έψαχναν για απολιθώματα, όταν έπεσαν πάνω σε ένα επιβλητικό απολιθωμένο οστό.

Τράβηξαν μια φωτογραφία και την έστειλαν σε έναν οικογενειακό φίλο που τύγχανε να είναι επιμελητής με ειδίκευση στην παλαιοντολογία σπονδυλωτών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Επιστημών του Ντένβερ, τον Δρα Τάιλερ Λάισον.

Αρχικά τα παιδιά πίστευαν ότι είχαν να κάνουν με ένα σχετικά πιο συνηθισμένο είδος δεινοσαύρου με ράμφος πάπιας. Ωστόσο, κατά τις έρευνες στην περιοχή, ο Δρ Λάισον και η ομάδα του ειδικών και εθελοντών --μεταξύ των τελευταίων βρίσκονταν και οι τρεις που έκαναν την ανακάλυψη-- διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για οστό εφήβου Τυραννόσαυρου που είχε πεθάνει πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια.

"Τα δείγματα εφήβων T-Rex είναι εξαιρετικά σπάνια", υπογραμμίζει ο Δρ Λάισον σε δελτίο Τύπου. "Η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική για τους ερευνητές καθώς το δείγμα αυτό θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για την ανάπτυξη του βασιλιά των δεινοσαύρων", σημειώνει.

Η κνήμη που βρέθηκε έχει μήκος 82 εκατοστά, ενώ η κνήμη ενός ενηλίκου T-Rex φτάνει κατά μέσον όρο τα 112 εκατοστά, γεγονός που δείχνει ότι αυτός ο T-Rex ήταν ηλικίας 13 ως 15 ετών όταν πέθανε. Ζύγιζε όπως φαίνεται 1,6 τόνο, είχε μήκος 7,6 μέτρα και ύψος 3 μέτρα.

"Είναι αξιοσημείωτο το πώς ο T-Rex πέρασε από το μέγεθος που έχει ένα γατάκι σε αυτό ενός ενηλίκου αρπακτικού των 12 μέτρων και των 3,6 τόνων που γνωρίζουμε", επισημαίνει στην ανακοίνωση ο Τόμας Χολτζ, παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και αναγνωρισμένη αυθεντία στον τομέα των Τ-Ρεξ.

Ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε από την Giant Screen Films για την ανακάλυψη αυτή θα προβληθεί σε περίπου 100 κινηματογραφικές αίθουσες στον κόσμο στις 21 Ιουνίου.

"Είναι το είδος της ιστορίας που οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ ονειρεύονται να γυρίσουν", υπογράμμισε ο συνδημιουργός της ταινίας Ντέιβιντ Κλαρκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

