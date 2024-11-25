Doodle Google: Αφιερωμένο σήμερα στο σκάκι

Αφιερωμένο στο σκάκι είναι το σημερινό doodle της Google, με τα γράμματα να θυμίζουν τους πεσσούς του παιχνιδιού και τίτλο «γιορτάζοντας το σκάκι».

Πιστεύεται πως το σκάκι προήλθε από την Ινδία, πριν τον 7ο αιώνα, ενώ οι κανόνες του παιχνιδιού οριστικοποιήθηκαν τον 19ο αιώνα.

Σήμερα, το σκάκι παίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ νέοι τύποι του παιχνιδιού, που διαφέρουν από τον κλασσικό ως προς τους κανόνες ή / και ως προς το είδος της σκακιέρας, έχουν επίσης καταστεί σημαντικά δημοφιλείς.

Πηγή: skai.gr

