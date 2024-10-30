Παπαστεργίου: Με το νέο wallet από τέλος Δεκεμβρίου τα έγγραφά μας θα αλλάζουν από μόνα τους

Νέο wallet, ως το τέλος του χρόνου, με μια μοναδική καινοτομία ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Το νέο wallet

Στο καινούριο wallet το οποίο θα είναι σε λειτουργία μέχρι τέλη Δεκέμβρη, σύμφωνα με τον υπουργό, τα έγγραφα πλέον θα έχουν δυναμική παρουσία, δηλαδή θα αλλάζουν μόνα τους όλα όσα πρέπει να αλλάξουν. «Στην ουσία δηλαδή ενσωματώνουμε πλέον στο wallet και την θυρίδα του πολίτη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η θυρίδα του πολίτη υπάρχει και σήμερα, αλλά την ξέρουμε ελάχιστα και είναι το επίσημο αποθετήριο εγγράφων του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι το σημείο από το οποίο μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχουμε εκδώσει στο παρελθόν, να ειδοποιήσουμε για υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουμε και αυτό πλέον να επέχει νόμιμη θέση επίδοσης στη θυρίδα μας για όσους έχουμε βέβαια κινητό. Για όσους δεν έχουμε και δεν θέλουμε, υπάρχουν πάντα τα ΚΕΠ και κρατάμε παράλληλα μια γραμμή τέτοια» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

«Πλέον κοντεύουμε» είπε ο υπουργός αναφερόμενος στην εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού που θα είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και αναμένεται να διορθώσει τις ασυμβατότητες στα μητρώα του κράτους.

«Η δουλειά της απόδοσης προσωπικού αριθμού έχει να κάνει με το ψηφιακό κομμάτι, το οποίο είναι έτοιμο και με την αναγραφή στις ταυτότητες. (…) Με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπήρχε όλο αυτό το διάστημα μια κουβέντα σε σχέση με τις σημερινές ταυτότητες, όχι αυτές οι οποίες θα βγουν πλέον με τον προσωπικό αριθμό. Αυτές οι κουβέντες οριστικοποιήθηκαν και κατέληξε η Αρχή σε ένα πόρισμα πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Οπότε πλέον μαζί με το Προστασίας του Πολίτη δουλεύουμε πάνω στις παρατηρήσεις της, προκειμένου να μπορέσουμε και να εκδώσουμε τον προσωπικό αριθμό που ψηφιακά είναι πλέον τελειωμένο, αλλά και για να αναγραφεί στις ταυτότητες» .

Όσο αφορά στην έκδοση νέας ταυτότητας, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε πως εδώ και μια εβδομάδα πλέον δεν υφίσταται υποχρέωση να μεταβεί ο πολίτης στο αστυνομικό τμήμα της μόνιμης κατοικίας του. «Εκεί υπήρξε ένα ζήτημα, ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα και κυρίως σε περιοχές όπου ζουν αρκετοί συμπολίτες μας είχαν κορεστεί. Είχαν φτάσει στο όριο τους. Πλέον μπορείς να πας οπουδήποτε, οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα μέσα από την καινούργια πλατφόρμα που κατασκευάσαμε, να βγάλετε την ταυτότητά σας κοιτώντας σε ποια αστυνομικά τμήματα κοντά σας υπάρχει διαθεσιμότητα» επισήμανε ο υπουργός ενώ ερωτηθείς αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα έκδοση ταυτότητας οι πολίτες όταν θα έχουν τον Προσωπικό Αριθμό πλέον, είπε «οι περίπου ένα εκατομμύριο ταυτότητες που έχουν βγει από πέρυσι μέχρι φέτος ισχύουν κανονικότατα και θα ισχύουν». Προφανώς στις καινούργιες θα βγάλουμε και τον προσωπικό αριθμό πάνω. Αυτό το οποίο είναι επείγον είναι να φύγουμε από τις παλιές μπλε ταυτότητες. Άρα ας πάμε όλοι να βγάλουμε καινούριες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό σε λίγο καιρό».

Το ενιαίο μητρώο για τα οχήματα

Η εκκαθάριση του μητρώου των οχημάτων ολοκληρώνεται, είπε στη συνέχεια ο υπουργός. «Θεωρώ πως μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε πλέον το πρώτο υλικό έτσι ώστε να ξέρουμε ποια οχήματα κυκλοφορούν εκεί έξω, ποια κυκλοφορούν νόμιμα, να είναι ασφαλισμένα, να έχουν ΚΤΕΟ, να μην δημιουργούν προβλήματα και μένουν στη μέση του δρόμου και ταλαιπωρούνται όλοι οι υπόλοιποι. Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία λοιπόν για τα οχήματα της χώρας. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ πλέον και σε πολλές άλλες πολιτικές που μπορούμε να χαράξουμε» ανέφερε.

Επιπλέον, επισήμανε πως την επόμενη Τετάρτη παρουσιάζεται η δυνατότητα αλλαγής παρόχων ενέργειας μέσω gov.gr.

«Σε μια αγορά ενέργειας η οποία πλέον είναι πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο άμεση, μπορούμε να αλλάζουμε πάροχο και κάθε μήνα ανάλογα με τις τιμές, αντί να πρέπει να στέλνουμε έστω ένα email σε έναν πάροχο με κάποια στοιχεία για την κατοικία μας, την ταυτότητά μας, όλο αυτό γίνεται πλέον από μια πλατφόρμα και από το wallet σε περίπου ένα μήνα, αλλά την επόμενη Τετάρτη ξεκινά η λειτουργία του από την διαλειτουργικότητα που δίνουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε με τους κωδικούς taxis, ακολουθούμε τα βήματα, δηλαδή στην ουσία ταυτοποιούμαστε ότι είμαστε εμείς, τραβάει αυτόματα αυτή η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία μας και τα στοιχεία του ακινήτου μας, τα οποία πάνε κατευθείαν στον πάροχο προκειμένου να ολοκληρώσει το συμβόλαιο χωρίς να στείλουμε οτιδήποτε. Άρα μέσα σε 2 λεπτά μπορούμε να έχουμε αλλάξει πάροχο. Το επόμενο βήμα που θα μας πάρει περίπου επίσης ένα μήνα είναι και η υπογραφή κατευθείαν του συμβολαίου. Δηλαδή να μη σου στείλει τίποτα απολύτως, να πεις ότι συναινώ και στην υπογραφή του συμβολαίου και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Ισχύει και για την ενέργεια και για τις τηλεπικοινωνίες, που ήταν ούτως ή άλλως πιο εύκολο. Δεν θα χρειαστεί να στείλεις ούτε ένα PDF, ένα ψηφιακό αρχείο με την ταυτότητά σου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο» περιέγραψε ο κ. Παπαστεργίου.

Ελλάδα-Κύπρος ενώνουν τις ψηφιακές τους ταυτότητες

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στις 25 Νοεμβρίου ανακοινώνεται πλέον μια πολύ σημαντική, για τουλάχιστον εμάς που ασχολούμαστε με την τεχνολογία πρωτοβουλία, προκειμένου τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά κράτη που το κάνουν πράξη, να ενώσουν τις ψηφιακές τους ταυτότητες. Με την τεχνογνωσία που στην Ελλάδα έχουμε αποκτήσει με το ψηφιακό μας πορτοφόλι, ερχόμαστε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και κάνουμε το εξής. Ότι πλέον όλες οι ταυτότητες οι ψηφιακές στο wallet θα αναγνωρίζονται κανονικότατα στην Κύπρο, και στην Κύπρο ο ψηφιακός πολίτης, έτσι λέγεται εκεί το ψηφιακό πορτοφόλι, θα μπορεί πλέον να λειτουργεί και στην Ελλάδα. Δηλαδή κανονικότατα αυτό το έγγραφο ως ψηφιακό έγγραφο να γίνεται αποδεκτό και όλα τα έγγραφα του Gov.gr και του Κυπριακού του Gov.cy με την ηλεκτρονική σήμανση που έχουν να γίνονται αποδεκτά χωρίς καμία άλλη σφραγίδα ή βεβαίωση για γνήσιο από τα δύο κράτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα έθνος να χαράσσουμε και κοινές πολιτικές στις ψηφιακές τεχνολογίες και αυτό ξεκινάει με κοινές πρωτοβουλίες των δύο κρατών. Από την Κύπρο παράλληλα θα πάρουμε και εμείς πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί σε άλλα κομμάτια, όπως ας πούμε στο eIDAS, που είναι η κοινή ευρωπαϊκή σήμανση για τις ταυτότητες, έχουν προχωρήσει περισσότερο από εμάς» προσέθεσε ο υπουργός.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου με αφορμή τη μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό η εφαρμογή για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, προανήγγειλε πως ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο για τους κοινόχρηστους χώρους.

«Οποιαδήποτε εφαρμογή έρχεται να απαντήσει σε πραγματικά προβλήματα που έχει η κοινωνία, προφανώς και πετυχαίνει. Κι αυτό ακριβώς έκανε το MyCoast. Προέκυψε σαν μια ψηφιακή λύση για το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες. Είχε τεράστια αποδοχή. Όντως ήταν κοντά στις 100.000 καταγγελίες, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Προφανώς δεν ήταν όλες σωστές. Υπήρξαν και υπερβολές, αλλά πρώτον υπήρξε ξεκάθαρη η αίσθηση ότι δεν κάνει ο καθένας ότι θέλει. Έγιναν χιλιάδες έλεγχοι από το υπουργείο Οικονομικών. Ήταν μια εφαρμογή που στήσαμε μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και θεωρώ πως πλέον τα πράγματα βρήκαν την ισορροπία τους. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή. Φτιάχνουμε το αντίστοιχο. Υπάρχει δηλωμένη επιθυμία του πρωθυπουργού να καθαρίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους και να κρατήσουμε στον κοινόχρηστο χώρο, τον χώρο που θέλουμε για να πιούμε καφέ για να περάσουμε καλά με τους φίλους μας, αλλά να αφήσουμε και κρίσιμο χώρο για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν, ανθρώπους με αναπηρία, γονείς με παιδιά. Λοιπόν, έρχεται αυτή η εφαρμογή που έρχεται να βάλει τάξη στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας» είπε χαρακτηριστικά.

