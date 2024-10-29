Η Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση διαπιστευμένων ερευνητών και ερευνητριών σε δεδομένα επιγραμμικών πλατφορμών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Χάρη στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες θα έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε δεδομένα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εξετάσουν συστημικούς κινδύνους και να αξιολογήσουν τα μέτρα μετριασμού των κινδύνων που εφαρμόζουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ. Έτσι, η επιστημονική κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει καθοριστικά στην παρακολούθηση και τη διαφύλαξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αποσαφηνίζει τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι ερευνητές και οι ερευνήτριες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης. Θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με τους μορφότυπους δεδομένων και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης δεδομένων. Τέλος, προβλέπει τη δημιουργία της πύλης πρόσβασης σε δεδομένα βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μιας υπηρεσίας μίας στάσης για ερευνητές και ερευνήτριες, παρόχους δεδομένων και κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα. Η διαβούλευση αυτή ακολουθεί μια πρώτη πρόσκληση υποβολής στοιχείων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26 Νοεμβρίου 2024. Μετά τις παρατηρήσεις του κοινού, η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει τους κανόνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Κατερίνα Πλατή

