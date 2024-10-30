Λογαριασμός
Η Google μάς εύχεται Happy Halloween 2024 με το νέο της Doodle - παιχνίδι

Google Doodle: Μάς εύχεται Happy Halloween 2024

To φετινό Halloween εορτάζει η Google με το σημερινό της (Τετάρτη) doodle. Η Google μάς εύχεται Happy Halloween 2024 με το νέο της Doodle, που είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι με ήρωα... μια γάτα. 

Στο παιχνίδι πρωταγωνιστεί και πάλι η Momo (το παιχνίδι είχε εμφανιστεί και το 2016), μια επιδέξια… γατομάγος που πρέπει να χρησιμοποιήσει το ραβδί της για να καταπολεμήσει μια σειρά από άτακτα φαντάσματα. Φέτος, η Google πρόσθεσε ένα ολοκαίνουργιο επίπεδο στο παιχνίδι, στέλνοντας τη Momo σε μια διαστρική αποστολή για να αμυνθεί ενάντια στον φασματικό αντίπαλό της, Marshmallow the ghost, στα διάφορα ατμοσφαιρικά στρώματα που περιβάλλουν τη Γη.

Halloween 2024 Google Doodle Has A Cutesy Horror Game That You Can Play. Here's How Happy Halloween 2024: Google Doodle Has A Cutesy Horror Game That You Can Play. Here's How

Πηγή: skai.gr

