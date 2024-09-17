Μετά τον σάλο που προκάλεσε η «χιουμοριστική», όπως είπε ο ίδιος ανάρτηση, του Ιλον Μασκ (Elon Musk) μετά τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ - ότι «κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή τη Χάρις» - το θέμα έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την ανάρτηση, λέγοντας ότι «αυτή η ρητορική είναι ανεύθυνη».

«Η βία πρέπει να καταδικάζεται, να μην ενθαρρύνεται ή να μην προβάλλεται ποτέ ως αστείο», αναφέρεται στην δήλωση, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για πολιτική βία ή για οποιαδήποτε βία ποτέ στη χώρα μας».

Την ίδια ώρα, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (FBI, CIA) σχολίασαν λακωνικά στο BBC, ότι «είναι ενήμερες» για την επίμαχη ανάρτηση του CEO του X και υποστηρικτή του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου.

«Στην πράξη δε σχολιάζουμε θέματα που αφορούν πληροφορίες για την προστασία και την ασφάλεια», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Μπορούμε να πούμε, ωστόσο, ότι μυστικές υπηρεσίες ερευνούν όλες τις απειλές που σχετίζονται με τους προστατευόμενους μας».

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USSS) εξασφαλίζει την ασφάλεια του προέδρου και του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των οικογενειών τους, καθώς και των πρώην προέδρων.

Επίσης, είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια σημαντικών υποψηφίων προέδρων και αντιπροέδρων, των συζύγων τους και των επισκεπτών ξένων αρχηγών κρατών.

Πηγή: skai.gr

