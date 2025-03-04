Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση στις 9 Μαρτίου

Αυτήν την Κυριακή, 9 Μαρτίου, δεντροφυτεύουμε στον Άγιο Στέφανο, στην Παιανία και στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι μαζί, θα συμβάλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, έχοντας ως στόχο να επαναφέρουμε το πράσινο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Πεντελικού, τον Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Υμηττού, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Διονύσου, Παιανίας και Θεσσαλονίκης.

Σημείο συνάντησης στον Άγιο Στέφανο: στην οδό Σωκράτους, κοντά στο πυροφυλάκιο του δήμου Διονύσου.

Σημείο συνάντησης στην Παιανία: στο χώρο στάθμευσης στο Δημοσθένειο Ενιαίο Λύκειο Παιανίας.

Σημείο συνάντησης στο Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης: μπροστά από το Χαρίσειο Γηροκομείο.

Και οι τρείς δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.



