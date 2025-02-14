Λογαριασμός
Οι πλειοδότες του TikTok μιλούν απευθείας με τον Λευκό Οίκο και όχι με το ByteDance

Ο Τραμπ θα λάβει μια απόφαση για το μέλλον της εφαρμογής, η οποία χρησιμοποιείται από σχεδόν τους μισούς Αμερικανούς, τον Φεβρουάριο

Τα μέρη που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τη δημοφιλή εφαρμογή (μικρού μήκους βίντεο) TikTok συνομιλούν απευθείας με τον Λευκό Οίκο και όχι με τον Κινέζο ιδιοκτήτη του ByteDance, ανέφερε την Παρασκευή το Axios.

Η μοίρα του TikTok έμεινε στον αέρα από τότε που ένας νόμος που απαιτούσε από την ByteDance είτε να το πουλήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε να αντιμετωπίσει απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιδιώκει να καθυστερήσει κατά 75 ημέρες την επιβολή του νόμου.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να κατέχει η αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείται από σχεδόν τους μισούς Αμερικανούς.

Η αναταραχή στο TikTok έχει προσελκύσει αρκετούς πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ιδιοκτήτη των Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση που οι αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να αξίζει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ είπε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με πολλά άτομα για την αγορά του TikTok και πιθανότατα θα λάβει μια απόφαση για το μέλλον της εφαρμογής τον Φεβρουάριο. Είπε την Πέμπτη ότι η προθεσμία των 75 ημερών στο TikTok θα μπορούσε να παραταθεί.

Πηγή: reuters.com

