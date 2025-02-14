Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα φέτος αποκτά τους πρώτους δορυφόρους της»

«Η Ελλάδα φέτος αποκτά τους πρώτους δορυφόρους της. Η Ελλάδα χάραξε μια πολύ σημαντική στρατηγική με μικρο-δορυφόρους που θα εκτοξευτούν το τελευταίο τρίμηνο του 2025 με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε πληροφορίες με ακρίβεια για μια σειρά λύσεων», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Innovent Forum - διημερίδα επιστήμης και τεχνολογίας «Tech for Aeiforia», στη Λάρισα.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την αναβάθμιση της ψηφιακής πολιτικής της χώρας, σημειώνοντας πως με το πρόγραμμα που ετοιμάζεται, θα υπάρχει δυνατότητα «να έχουμε ως χώρα πολύ καλύτερες και πιο στοχεύμενες πληροφορίες για τις φυσικές καταστροφές, για τις αγροτικές καλλιέργειες, για την ποιότητα των νερών, για τη χωροταξία και την πολεοδομία κ.ά.».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαστερίου αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του κράτους και στα ζητήματα της γραφειοκρατίας, περιγράφοντας τις αλλαγές που γίνονται στον τομέα αυτό.

Ο ίδιος ανέφερε παραδείγματα παρεμβάσεων που αφορούν τις κυρίως την κατάργηση δικαιολογητικών, που μέχρι τώρα κατέθεταν οι πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, τονίζοντας πως το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει στην κατάργηση δέκα δικαιολογητικών.

«Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να μπορέσουμε να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους πολίτες, να φέρουμε περισσότερες υπηρεσίες του κράτους στο κινητό, όχι απλά ψηφιοποιώντας τη γραφειοκρατία, αλλά να καταφέρουμε να καταργήσουμε διάφορες μορφές γραφειοκρατίας» σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο παράδειγμα του κτηματολογίου και την ψηφιοποίηση της υπηρεσίας, τονίζοντας ότι «οι αλλαγές που έχουν γίνει, φέρνουν αποτέλεσμα». Ο ίδιος εξήγησε αναλυτικά τη διαδικασία αλλαγών στις υπηρεσίες, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του κτηματολογίου της Λάρισας, λέγοντας ότι με τις ψηφιακές αλλαγές «καταφέραμε και μηδενίσαμε τις εκκρεμότητες του κτηματολογίου της Λάρισας».

Επίσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο που αφορά τη ‘'διακυβέρνηση των δεδομένων'', που - όπως είπε - θα δώσει τη δυνατότητα «να έχουμε ένα πιο δομημένο τρόπο για να διαθέσουμε τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου».

Τέλος, μίλησε για ψηφιακά εργαλεία για την ιδιωτική οικονομία που αφορούν τις επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή τους από το κράτος, σημειώνοντας ότι σε αυτό τον τομέα γίνονται σημαντικές δράσεις. Όπως τόνισε, το αρμόδιο υπουργείο έχει προχωρήσει σε προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, ενώ σημείωσε πως σημαντικό στοιχείο είναι να δοθεί το επόμενο διάστημα βαρύτητα στο τομέα των δεξιοτήτων και στα θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.