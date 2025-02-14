Η Porsche εστιάζει ξανά σε θερμικούς κινητήρες

«Αγορά πρότυπο για την ηλεκτροκίνηση» ήθελε να καταστήσει τη Γερμανία η απερχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού του καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Κανένας όμως από τους φιλόδοξους στόχους του Βερολίνου για την καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης δεν πραγματοποιήθηκε. Μία μετά την άλλη οι παραδοσιακές γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφουν, εν μέρει, την πλάτη στην ηλεκτροκίνηση και ποντάρουν ξανά στους θερμικούς κινητήρες. Σειρά έχει τώρα η Porsche. Ενδεικτικοί λόγοι για την αλλαγή στρατηγικής είναι η μέτρια υποδομή φόρτισης, ο τερματισμός των επιδοτήσεων αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου και η περιορισμένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.



Η είδηση ότι η Porsche στρέφεται και πάλι στους θερμικούς κινητήρες χωρίς να γυρίζει εντελώς την πλάτη στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στον όμιλο VW από το 2009, σχεδιάζει πρόσθετες δαπάνες ύψους μέχρι 800 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με υβριδικούς κινητήρες plug-in. Επενδύσεις σχεδιάζονται παράλληλα και στο πεδίο των μπαταριών, αλλά και την οργανωτική αναδιάρθρωση. Γιατί όμως η Porsche αλλάζει ρότα;



Η Porsche είχε εκπονήσει πριν από μερικά χρόνια μια από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές για την ηλεκτροκίνηση στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέχρι το 2030, περισσότερο από το 80% αυτοκινήτων και των εκτός δρόμου οχημάτων θα κινούνταν πλήρως ηλεκτρικά.

Πέφτουν οι πωλήσεις της Porsche

Το τελευταίο διάστημα, όμως, η διάσημη αυτοκινητοβιομηχανία από τη Σουηβία άρχισε…να τα μαζεύει. Πρόσφατα ανακοίνωνε ότι η επίτευξη του στόχου εξηλεκτρισμού εξαρτιόταν από τη ζήτηση και τις διεθνείς εξελίξεις στο μέτωπο της ηλεκτροκίνησης. Λίγο αργότερα τόνιζε ότι τα υπάρχοντα μοντέλα με θερμικούς κινητήρες θα εκσυγχρονίζονταν και θα συνυπήρχαν για μια περίοδο με την ηλεκτρική τους εκδοχή. Και το φθινόπωρο ανακοινώθηκε ότι εξετάζεται τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να κυκλοφορήσουν τελικά είτε με θερμικό είτε με υβριδικό κινητήρα.



Η Porsche κάνει στροφή σε αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή η ζήτηση έχει πάρει την κατιούσα. Πέρυσι, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 310.700 οχήματα, 3% λιγότερα από το 2023. Στην Κίνα, την σημαντικότερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου, η μείωση κυμάνθηκε γύρω στο 28%. Η ίδια η Porsche αποδίδει την πτώση κυρίως στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.



Ας σημειωθεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των πωληθέντων οχημάτων διέθετε ηλεκτροκινητήρα. Το Taycan, που κυκλοφορεί στην αγορά από το 2019 και εκσυγχρονίστηκε πέρυσι, δεν πουλά όσο ήλπιζε η Porsche. Το 2024 παραδόθηκαν σε πελάτες περίπου 20.800 οχήματα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι πωλήσεις του Taycan μειώθηκαν σχεδόν κατά 50%.

«Λογικό βήμα» η επιστροφή στους συμβατικούς κινητήρες

Πέρυσι, μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, η Porsche παρουσίασε στην ευρωπαϊκή αγορά το αμιγώς ηλεκτροκίνητο συμπαγές SUV Macan. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024, διατέθηκαν στην αγορά λιγότερες από 18.300 μονάδες. Είναι πολύ πιθανό αυτό το μοντέλο, που υπήρξε best seller, να κυκλοφορήσει εκ νέου με θερμικό κινητήρα. Η Porsche πάντως δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά της για την αλλαγή στρατηγικής.



Κατά την εκτίμηση του ειδικού σε ζητήματα αυτοκίνησης, Φέρντιναντ Ντουντενχόφερ, η στροφή της Porsche προς τους κινητήρες εσωτερικής καύσης αποτελεί λογικό βήμα: «Η Porsche, όπως άλλωστε και η Mercedes και η VW, πίστεψαν τις υποσχέσεις πολιτικών σε Βρυξέλλες και Βερολίνο». Και ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι σταματούν οι επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτροκίνητων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξαναγκάστηκαν από τους πολιτικούς να προβούν σε κακές επενδύσεις», συνεχίζει ο γερμανός ειδικός: «Η Porsche δεν έχει τελικά άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στις επενδύσεις για την ανάπτυξη κινητήρων εσωτερικής καύσης κινητήρων, όπως κάνει η Mercedes, η BMW και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες».



Dpa, Reuters

