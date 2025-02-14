Η Meta Platforms Inc.εντόπισε το επόμενο μεγάλο στοίχημά της: ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία κάνει μια σημαντική επένδυση στην κατηγορία των φουτουριστικών ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν σαν άνθρωποι και να βοηθήσουν σε σωματικές εργασίες. Ήδη σχηματίζει μια νέα ομάδα στο τμήμα υλικού της Reality Labs, για να προωθήσει το συντομότερο δυνατό το νέο της πλάνο.

Η Meta σχεδιάζει να εργαστεί στο δικό της ανθρωποειδές ρομπότ, με αρχική εστίαση στις δουλειές του σπιτιού. Η εταιρεία έχει αρχίσει να συζητά το σχέδιό της με εταιρείες ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων των Unitree Robotics και Figure AI Inc. Τουλάχιστον αρχικά, δεν σκοπεύει να κατασκευάσει ένα ρομπότ με επωνυμία Meta - κάτι που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί άμεσα την Optimus της Tesla Inc. - αλλά μπορεί να το εξετάσει στο μέλλον.

Ο εταιρεία τεχνολογίας επιβεβαίωσε τη δημιουργία της νέας ομάδας στους εργαζομένους την Παρασκευή, λέγοντάς τους ότι θα ηγηθεί ο Marc Whitten, ο οποίος παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος του τμήματος αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων Cruise της General Motors Co. νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Προηγουμένως ήταν στέλεχος στην εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Unity Software Inc. και στην Amazon.com Inc.

«Οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες έχουμε ήδη επενδύσει και δημιουργήσει στα Reality Labs και την τεχνητή νοημοσύνη είναι συμπληρωματικές για την ανάπτυξη των προόδων που απαιτούνται για τη ρομποτική», έγραψε ο Andrew Bosworth, επικεφαλής τεχνολογίας της Meta.

Τα στελέχη της Meta πιστεύουν ότι ενώ οι εταιρείες ανθρωποειδών ρομποτικής έχουν σημειώσει πρόοδο στο υλικό, οι εξελίξεις της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα που συλλέγονται από συσκευές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πρόοδο στον εκκολαπτόμενο κλάδο. Τα σημερινά ανθρωποειδή εξακολουθούν να μην είναι αρκετά χρήσιμα για να διπλώνουν τα ρούχα, να μεταφέρουν ένα ποτήρι νερό, να τοποθετούν πιάτα σε μια σχάρα για καθάρισμα ή να κάνουν άλλες δουλειές του σπιτιού, που θα μπορούσαν να κάνουν τους καταναλωτές να ενδιαφέρονται.

«Πιστεύουμε ότι η επέκταση του χαρτοφυλακίου μας για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα θα αποκτήσει αξία μόνο στη Meta AI και στα προγράμματά μας μικτής και επαυξημένης πραγματικότητας», έγραψε ο Bosworth. Ο Whitten έχει ήδη άδεια να προσλάβει περίπου 100 μηχανικούς φέτος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το λογισμικό, οι αισθητήρες και τα πακέτα υπολογιστών που η Meta αναπτύσσει ήδη για τις συσκευές της είναι οι ίδιες τεχνολογίες που χρειάζονται για να τροφοδοτήσουν τα ανθρωποειδή.

Η Meta έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια εδώ και χρόνια στο τμήμα υλικού της Reality Labs, το οποίο πουλά προϊόντα όπως τα ακουστικά Quest VR και τα ολοένα και πιο δημοφιλή έξυπνα γυαλιά Ray-Ban. Η Meta σχεδιάζει να δαπανήσει 65 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε σχετικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ρομπότ.

Η Meta θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει εργαλεία για την ασφάλεια των ρομπότ. Υπάρχουν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του ρεύματος, όπως το πώς ένα ρομπότ απενεργοποιείται ή σταματά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, εάν εξαντληθεί η ισχύς του.

