Ιούλιος Βερν: O πατέρας της εξερεύνησης του διαστήματος

Ο Γάλλος συγγραφέας μας έδωσε μερικές εκπληκτικά ακριβείς προβλέψεις για τις τεχνολογικές εξελίξεις του μέλλοντος. Οι ιστορίες του ενέπνευσαν πολλούς επιστήμονες και εφευρέτες.Όταν ο Ιούλιος Βερν πέθανε το 1905, η πτήση με μηχανοκίνητο αεροσκάφος, την οποία είχε θέσει στο επίκεντρο του βιβλίου του «Ο Κατακτητής» (1886), είχε γίνει ήδη πραγματικότητα. Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, οι αδελφοί Ράιτ κατόρθωσαν την πρώτη επανδρωμένη πτήση στην ιστορία της ανθρωπότητας.



Ωστόσο, πολλές από τις προβλέψεις του Βερν για τεχνολογίες που θα άλλαζαν τον κόσμο παρέμεναν μέχρι το θάνατό του σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η δυνατότητα να ταξιδέψει κανείς γύρω από τη Σελήνη με διαστημόπλοιο, όπως αφηγήθηκε στο μυθιστόρημά του «Από τη Γη στη Σελήνη» (1865), έμοιαζε τότε πολύ μακρινό σενάριο. Ωστόσο, έγινε πραγματικότητα μόλις 60 χρόνια αργότερα, με την αποστολή Apollo 8 της NASA το 1968. Η μεγαλοφυΐα του Βερν βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτήν την ζωηρή του φαντασία, για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι τότε υπάρχουσες δυνατότητες στην τεχνολογία και οι συναρπαστικές του ιστορίες.



Αυτός ο συνδυασμός γεγονότων και φαντασίας έκανε τα μυθιστορήματα του Βερν ιδανικά για να εξελιχθεί το ενδιαφέρον για την επιστήμη και την τεχνολογία. Και γι αυτό ακριβώς οι ιστορίες του έχουν εμπνεύσει μέχρι σήμερα αμέτρητους επιστήμονες και εφευρέτες. Μερικά παραδείγματα:

Σάιμον Λέικ (1866-1945), σχεδιαστής υποβρυχίων

Ο Σάιμον Λέικ ήταν Αμερικανός ναυπηγός που σχεδίασε ορισμένα από τα πρώτα υποβρύχια για το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ανέφερε ότι οφείλει πολλά στον Βερν, και συγκεκριμένα στο μυθιστόρημα «Είκοσι Χιλιάδες Λεύγες Κάτω από τη Θάλασσα» (1869-1870), το οποίο διάβασε για πρώτη φορά σε ηλικία 10-11 ετών. Ο Λέικ ενθουσιάστηκε με τον Ναυτίλο και αποφάσισε να κατασκευάσει και εκείνος ένα ανάλογο υποβρύχιο. Σχεδίασε το υποβρύχιο Αργοναύτης, το οποίο πραγματοποίησε επιτυχώς ένα ταξίδι 1.600 χιλιομέτρων το 1898. Ο Λέικ έλαβε τότε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα από τον ίδιο τον Βερν.



Αργότερα, ο εγγονός του Βερν, Ζαν Ζυλ Βερν, προσκλήθηκε να γίνει «ανάδοχος» ενός από τα πιο προηγμένα υποβρύχια του Λέικ. Αυτό μετονομάστηκε μάλιστα σε Ναυτίλος, προς τιμήν του Γάλλου συγγραφέα, ενόψει μιας αποστολής στην Αρκτική το 1931.

Αλμπέρτο Σάντος-Ντουμόντ (1873-1932), αεροναυπηγός και εφευρέτης

Ο Βραζιλιάνος εφευρέτης Αλμπέρτο Σάντος-Ντουμόντ όχι μόνο σχεδίασε και κατασκεύασε μερικά από τα πρώτα μηχανοκίνητα αερόπλοια, αλλά έγινε και ο πιλότος τους. Σε ένα από τα πολλά ταξίδια του, το 1901, περιέφερε το αερόπλοιό του Νο 6 γύρω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, κάτι που τον έκανε παγκοσμίως διάσημο.



Στο βιβλίο του «Τα Αερόπλοιά μου», ο Σάντος-Ντουμόντ αναφέρει αρκετά έργα του Βερν ως πηγή έμπνευσης για την περιέργειά του για τον κόσμο και την τεχνολογία, αποκαλώντας τον Γάλλο συγγραφέα «αγαπημένο συγγραφέα» των νεανικών του χρόνων.

Ίγκορ Σικόρσκι (1889-1972), πρωτοπόρος της αεροπορίας

Η μητέρα του Ίγκορ Σικόρσκι, Μαρίγια Στεφανόβνα Σικόρσκαγια, ήταν εκείνη που χάρισε στον Ρώσο-Αμερικανό πρωτοπόρο της αεροπορίας την αγάπη για τις ιστορίες του Βερν. Ιδιαίτερα το «Ο Κατακτητής», με τις ζωντανές περιγραφές αεροσκαφών, ενέπνευσε τον Σικόρσκι να κατασκευάσει τα ελικόπτερα που τον έκαναν διάσημο. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Σικόρσκι κατάφερε να σχεδιάσει και να πετάξει το Vought-Sikorsky VS-300, το πρώτο λειτουργικό αμερικανικό ελικόπτερο, το 1939.



Η πρώιμη εκδοχή του ελικοπτέρου τροποποιήθηκε και εξελίχθηκε στο Sikorsky R-4, το πρώτο ελικόπτερο που κατασκευάστηκε μαζικά στον κόσμο.

Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι (1857-1935), επιστήμονας πυραύλων

Ο Κωνσταντίν Εντουάρντοβιτς Τσιολκόφσκι, ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης πυραυλικής τεχνολογίας και της αστροναυτικής, ανέφερε τον Βερν ως το πρόσωπο που καλλιέργησε το ενδιαφέρον του για τα διαστημικά ταξίδια.



Ο Τσιολκόφσκι ακολούθησε επίσης το παράδειγμα του Βερν ως συγγραφέας, δημοσιεύοντας το μυθιστόρημα «Στη Σελήνη» το 1893. Έγραψε επίσης πολλά φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα σχετικά με τα διαστημικά ταξίδια και τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν. Όπως και ο Βερν, έτσι και ο Τσιολκόφσκι ήταν πεπεισμένος ότι οι άνθρωποι θα ταξίδευαν κάποια στιγμή στο διάστημα.



«Ο άνθρωπος δεν θα παραμείνει για πάντα στη Γη. Η αναζήτηση του φωτός και του διαστήματος θα τον οδηγήσει να υπερκεράσει τα όρια της ατμόσφαιρας, στην αρχή δειλά, αλλά στο τέλος για να κατακτήσει ολόκληρο το ηλιακό διάστημα», γράφει.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

