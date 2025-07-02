Ένα «κρυμμένο» τρίγωνο στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου, το εμβληματικό έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για το ανθρώπινο σώμα, ανακάλυψε ένας οδοντίατρος από το Λονδίνο.

«Το τρίγωνο μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα στα πόδια του ανθρώπου στο έργο και δεν είναι απλώς ένα τυχαίο σχήμα», αναφέρει ο Δρ Ρόρι Μακ Σουίνι (Rory Mac Sweeney), ο οποίος δημοσίευσε την ανακάλυψη και τη μελέτη του στο περιοδικό Journal of Mathematics and the Arts.

Το κρυμμένο ισόπλευρο τρίγωνο στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου Πηγή: @Robert Mac Sweeney/Journal of Mathematics and the Arts

Σύμφωνα με τον οδοντίατρο, αυτό το σχήμα αντιστοιχεί σε ένα γνωστό σύγχρονο ανατομικό χαρακτηριστικό που εξηγεί πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες γνάθοι με τον πιο αποδοτικό τρόπο, το λεγόμενο «τρίγωνο του Bonwill».

«Ένα νοητό ισόπλευρο τρίγωνο, "κρυμμένο σε κοινή θέα", μέσα στις σημειώσεις του Λεονάρντο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για τη μέθοδο κατασκευής του Βιτρούβιου, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την αναλογική επιλογή του σχεδίου» δήλωσε ο Δρ Σουίνι στον Independent.

Η χρήση ενός τέτοιου τριγώνου στο σκίτσο του Βιτρούβιου υποδηλώνει ότι ο επιστήμονας Ντα Βίντσι κατανοούσε τον ιδανικό σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος αιώνες πριν από τη σύγχρονη επιστήμη.

Ο Βιτρούβιος Άνθρωπος του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, σκίτσο του 1490

Σύμφωνα με την μελέτη, η χρησιμοποίηση ενός ισόπλευρου τριγώνου στο σχέδιο του «Ανθρώπου του Βιτρούβιου» βοηθά στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης αναλογία –1,64– μεταξύ του μεγέθους του τετραγώνου και του κύκλου στο διάσημο έργο τέχνης.

Αυτή η αναλογία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με έναν «ειδικό αριθμό σχεδίου», το 1.633, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στη φύση για την κατασκευή των πιο αποτελεσματικών δομών, όπως η ατομική δομή υπερ-ισχυρών κρυστάλλων και ο πιο πυκνός τρόπος συσκευασίας σφαιρών, όπως το στοίβαγμα πορτοκαλιών στο σούπερ μάρκετ.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ο «Άνθρωπος του Βιτρούβιου» δεν είναι απλώς ένα όμορφο έργο τέχνης, αλλά και ένα επιστημονικό έργο, αιώνες μπροστά από την εποχή του.

«Ο Λεονάρντο ήξερε, ή ένιωθε, ότι τα σώματά μας είναι φτιαγμένα με την ίδια μαθηματική κομψότητα όπως και το σύμπαν γύρω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συγγραφέας της μελέτης

«Αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι αυτό το ένα σχέδιο ενσωματώνει έναν καθολικό κανόνα σχεδιασμού. Δείχνει ότι το ίδιο "σχέδιο αριθμού" που χρησιμοποιεί η φύση για τον αποδοτικό σχεδιασμό, λειτουργεί και στο ιδανικό ανθρώπινο σώμα», δήλωσε ο Δρ Σουίνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.