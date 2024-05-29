Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), με σκοπό την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της ΕΕ, πρωτοποριακής παγκοσμίως, για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα υπηρεσία ΤΝ εντάσσεται εντός της Επιτροπής, έχει έδρα τις Βρυξέλλες και θα είναι μέρος της διοικητικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας. Θα απασχολεί 140 ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής, οικονομολόγους και διοικητικούς βοηθούς.

«Με τη νέα υπηρεσία ΤΝ και τις 140 ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες, η Επιτροπή θα διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία για να προωθήσει την εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ και να ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιο φορέα καθορισμού προτύπων στον τομέα της ΤΝ. Η υπηρεσία θα προωθήσει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΤΝ που θα είναι καινοτόμο, ανταγωνιστικό και θα σέβεται τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ», δήλωσε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, που εγκρίθηκε οριστικά στις 21 Μαΐου από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προβλέπει τη σύσταση μιας υπηρεσίας ΤΝ που θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η υπηρεσία ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της ΤΝ κατά τρόπο που να προωθεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και την καινοτομία, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους. Θα διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποστήριξη των φορέων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη. Η Υπηρεσία ΤΝ θα επιβάλει επίσης άμεσα τους κανόνες για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού. Σε συνεργασία με τους προγραμματιστές ΤΝ, την επιστημονική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, η Υπηρεσία ΤΝ θα συντονίζει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής αιχμής, θα διενεργεί δοκιμές και αξιολόγηση μοντέλων ΤΝ γενικού σκοπού, θα ζητά πληροφορίες και θα επιβάλλει κυρώσεις, όταν είναι αναγκαίο.

Η υπηρεσία ΤΝ θα εργαστεί, επίσης, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ και θα θέσει την ΕΕ ως ηγέτη στις διεθνείς συζητήσεις.

Για να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την ευρύτερη κοινότητα εμπειρογνωμόνων μέσω ειδικών φόρουμ και ομάδων εμπειρογνωμόνων. Σε επίπεδο ΕΕ, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών.

Η υπηρεσία ΤΝ θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουνίου. Η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου ΤΝ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

