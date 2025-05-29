Νέα έρευνα: Κι αν η νοημοσύνη μας οφείλεται… στη βαρύτητα;

Μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει κάτι εκπληκτικό: η ύπαρξη της ζωής —και της ανθρώπινης νοημοσύνης— μπορεί να οφείλεται στα βαρυτικά κύματα.

Όλα ξεκινούν με τις συγκρούσεις άστρων νετρονίων, γνωστές ως κιλονόβες, οι οποίες εντοπίζονται χάρη στα βαρυτικά κύματα. Αυτές οι εκρήξεις εκτοξεύουν στο διάστημα βαρέα στοιχεία όπως ουράνιο και θόριο, τα οποία τελικά κατέληξαν στο εσωτερικό της Γης.

Η ραδιενεργή αποσύνθεση αυτών των στοιχείων παράγει θερμότητα, που ενεργοποιεί τη γεωδυναμική δράση του πλανήτη μας: ηφαιστειακή δραστηριότητα, τεκτονικές πλάκες και, σημαντικά, το μαγνητικό πεδίο που προστατεύει τη ζωή από την ακτινοβολία.

Χωρίς αυτά τα φαινόμενα, πιθανόν να μην υπήρχε ούτε σύνθετη ζωή ούτε οι περιβαλλοντικές πιέσεις που προκάλεσαν την εξέλιξη της ανθρώπινης νοημοσύνης.

Η θεωρία αυτή, που παρουσιάστηκε από τον αστροφυσικό Μπέρναρντ Σουτς και την ομάδα του, δίνει στα βαρυτικά κύματα νέο ρόλο: όχι απλώς ως "μουσική" του σύμπαντος, αλλά ως βαθιά γενεσιουργό δύναμη του πολιτισμού μας.

Για αυτό και οργανισμοί όπως η ESA ετοιμάζουν νέες αποστολές (όπως το LISA) για την ανίχνευσή τους. Tελικά, δεν είμαστε μόνο φτιαγμένοι από αστρική σκόνη — είμαστε αποτέλεσμα κοσμικών κυμάτων βαρύτητας.

