Το ρομποτικό σκάφος της εταιρίας Intuitive Machines με το όνομα "Athena" προσεδαφίστηε χθες στην επιφάνεια της Σελήνης, σηματοδοτώντας τη δεύτερη προσσελήνωση για ιδιωτική αμερικανική εταιρεία αυτή την εβδομάδα, μετά την ιστορική πρώτη του Blue Ghost, της της Firefly Aerospace.

Η προσσελήνωσή της «Αθηνάς» μεταδόθηκε live από τη NASA, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού αλλά τώρα δεν είναι σαφές που βρίσκεται.

Λίγο μετά την προσγείωση, η ομάδα απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνίας με το σκάφος που δεν ήταν απαραίτητα, δήλωσε ο Τζος Μάρσαλ, διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας ΙΜ.

Intuitive Machines' lunar lander in a concise post-sized update:



Intuitive Machines' Athena lander touched down near the Moon's south pole on March 6, 2025. After entering lunar orbit, it landed at 12:31 p.m. EST. Flight controllers confirm it’s communicating and generating… pic.twitter.com/zwq7yhDRPu — GeoTechWar (@geotechwar) March 7, 2025

Η «Αθηνά» προσγειώθηκε σε ένα οροπέδιο πλάτους 100 χιλιομέτρων, που ονομάζεται Mons Mouton, περίπου 160 χιλιόμετρα από τον σεληνιακό νότιο πόλο.

Η ακριβής τοποθεσία προσεδάφισης του σκάφους είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά – σύμφωνα με τον Tim Crain, επικεφαλής τεχνολογίας της IM - ο αλγόριθμος χαρτογράφησης κρατήρα και το λογισμικό πλοήγησης του διαστημικού σκάφους λειτουργούν κανονικά.

« Αν και μπορεί να μην βρίσκεται εντός της ζώνης προσγείωσης, είναι σίγουρα στο Mons Mouton», είπε ο Crain.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Steve Altemus, δήλωσε ότι η δεύτερη προσγείωση σε φεγγάρι από την Intuitive Machines είχε την ίδια μοίρα, με την πρώτη της προσπάθεια πέρυσι.

Τα δεδομένα να δείχνουν ότι η προσεδάφιση της «Αθηνάς» δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Το σκάφος έπεσε στο πλάι, μετά από προβλήματα με τους αποστασιοποιητές λέιζερ.

The second moon landing by Intuitive Machines suffered the same fate as its first try last year, with data showing the Athena lander ended on its side on the lunar surface after problems with its laser rangefinders, the company's CEO Steve Altemus said https://t.co/Y9uUwziJAb pic.twitter.com/Dmrh2qM4zn — Reuters (@Reuters) March 7, 2025

Πηγή: skai.gr

