Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει όλο και περισσότερους τομείς, μεταξύ αυτών και την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως ανακοίνωσε η Inkjin, ελληνική startup που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα, η τιμολόγηση των τατουάζ γίνεται πλέον με τη βοήθεια του AI Tattoo Price Estimator, ενός εργαλείου που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και ιστορικά δεδομένα για να παρέχει εκτιμήσεις κόστους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η τιμή ενός τατουάζ καθορίζεται συνήθως από την εμπειρία του καλλιτέχνη, την πολυπλοκότητα του σχεδίου, το μέγεθος και την τοποθέτησή του στο σώμα. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο της Inkjin συλλέγει δεδομένα από tattoo studios, αναλύει παρόμοια σχέδια και λαμβάνει υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος. Έτσι, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να υπολογίζουν το κόστος του τατουάζ τους εκ των προτέρων, χωρίς αόριστες εκτιμήσεις.

Το σύστημα επιτρέπει στους tattoo artists να εστιάσουν στην καλλιτεχνική τους δουλειά, ενώ οι πελάτες αποφεύγουν τις διαπραγματεύσεις και γνωρίζουν από την αρχή τι να περιμένουν. Το AI Tattoo Price Estimator είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Inkjin και σύντομα θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή για iOS και Android.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τιμολόγηση των τατουάζ αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στον κλάδο. Αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες υπηρεσίες, όπου η κοστολόγηση μέχρι σήμερα βασίζεται σε υποκειμενικά κριτήρια, διαμορφώνοντας μια πιο δίκαιη και προβλέψιμη αγορά για επαγγελματίες και καταναλωτές.

Όπως έχει αναφέρει ο ιδρυτής της εφαρμογής, Ηλίας Χατζής, στο Inkjin δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα προσέγγιση που τοποθετεί την Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας, στο σημείο όπου η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

