Από την Αθήνα στο Χιούστον: Μαθητές διακρίνονται στη ρομποτική και την καινοτομία

Τον Σεπτέμβριο του 2025 εκκινεί επίσημα η νέα αγωνιστική περίοδος του FIRST® Tech Challenge (FTC), του κορυφαίου διεθνώς προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής τύπου STEM για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-18 ετών. Οι εγγραφές για τις ομάδες θα πραγματοποιούνται από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο, ενώ θα ακολουθήσει η διαδικτυακή επιμόρφωση (Δεκέμβριος 2025 - Ιανουάριος 2026).

Ο εθνικός τελικός του διαγωνισμού θα φιλοξενηθεί τον Μάρτιο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχές από σχολεία και ομάδες κάθε γωνιάς της Ελλάδας. Οι νικητές θα διαθέτουν το προνόμιο να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής, το οποίο θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2026 στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα γεγονός-σταθμό στην τεχνολογική εκπαίδευση, που προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον και εμπνέει τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες εκτός σχολικού πλαισίου, προάγοντας τη συνεργασία και την καινοτομία.

Διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής με παγκόσμια εμβέλεια

Το FIRST Tech Challenge αποτελεί ένα διεθνές πρόγραμμα που εισάγει τους έφηβους στον κόσμο της βιομηχανικής τεχνολογίας και μηχανικής. Οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους ρομπότ, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα συναρπαστικό πλαίσιο τύπου "sport for the mind". Βασικό στοιχείο του διαγωνισμού είναι η συνεργασία, καθώς οι ομάδες συγκροτούν συμμαχίες επιδιώκοντας κοινά αποτελέσματα.

Οι προκλήσεις του FTC αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, καλλιεργώντας κρίσιμες δεξιότητες στους νέους, όπως η επίλυση προβλημάτων, ο μηχανικός σχεδιασμός, η δημιουργικότητα και η ομαδικότητα. Την οργάνωση στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο μη κερδοσκοπικός φορέας Eduact, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό FIRST®, με αποστολή τη διασύνδεση της νεολαίας με το πεδίο του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Η ελληνική διοργάνωση του FTC πλαισιώνεται από την υποστήριξη της QUALCO Intelligent Finance ως Χρυσού Χορηγού. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας, η οποία επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στην τεχνολογική εκπαίδευση και ενισχύουν τα εφόδιά τους για το μέλλον. Σύμφωνα με την QUALCO Intelligent Finance, η έγκαιρη ανάπτυξη ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία είναι θεμέλιο για τη δημιουργία μιας λειτουργικής και εξελιγμένης κοινωνίας.

Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός δεν αποτελεί πλέον απλή έλλειψη γνώσης, αλλά οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η εταιρεία στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της επόμενης γενιάς.

FTC: Μία γέφυρα γνώσης και πρακτικής εμπειρίας

Το FIRST Tech Challenge λειτουργεί ως μοντέλο εναλλακτικής μάθησης, προωθώντας τον συνδυασμό θεωρίας με πράξη, στρατηγικής σκέψης με δημιουργικότητα και τεχνολογικής καινοτομίας με ομαδικότητα. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα διανύει μια απαιτητική πορεία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την κατασκευή και την παρουσίαση του ρομπότ της.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν εφοδιάζονται απλώς με τεχνολογικές γνώσεις: εκπαιδεύονται στην επικοινωνία, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μαθαίνουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ως ομάδα. Αυτός ο πολυσύνθετος χαρακτήρας του προγράμματος έχει ισχυρό αντίκτυπο στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προσωπική ανάπτυξη των νέων.

Η επένδυση στη νέα γενιά και τις δεξιότητές της δεν αποτελεί υπόθεση του μέλλοντος, αλλά επιτακτική ανάγκη του παρόντος. Με την έναρξη της νέας σεζόν τον Σεπτέμβριο, το ταξίδι της εκπαιδευτικής ρομποτικής τύπου βιομηχανίας ξεκινά και πάλι, απαιτώντας συνεργασία, όραμα και στήριξη για μια δίκαιη και σύγχρονη κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.