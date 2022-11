NASA: Έφτασε στη Σελήνη η ιστορική αποστολή Artemis 1 - Δείτε βίντεο

Πέντε ημέρες μετά την εκτόξευσή της από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, η ρομποτική αποστολή Artemis 1 της NASA, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, έφτασε στον προορισμό της.

Mission Time: 5 days, 6 hrs, 50 min Orion is 228,083 miles from Earth, 1,371 miles from the Moon, cruising at 4,729 miles per hour. P: (-206092, -99977, -37068) V: (4550, -951, -870) O: 53º, 47.6º, 5.8º What's this? https://t.co/voR4yGgqXG #TrackArtemis pic.twitter.com/LWgqqcC87b

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.