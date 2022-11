Η NASA εκτιμά πως οι άνθρωποι θα ζήσουν στη Σελήνη αυτή τη δεκαετία

Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μείνουν στη Σελήνη για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, δήλωσε αξιωματούχος της NASA στο BBC και επισήμανε ότι θα χρειαστούν κατοικίες για υποστήριξη επιστημονικών αποστολών.

Ο επικεφαλής του προγράμματος του Orion, Χάουαρντ Χου τόνισε ότι η εκτόξευση του πυραύλου Artemis, ο οποίος μεταφέρει το Orion, ήταν μια «ιστορική ημέρα για τις ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις».

Ο Orion απέχει αυτή τη στιγμή περίπου 134.000 χιλιόμετρα (83.300 μίλια) από τη Σελήνη.

Η στιγμή της εκτόξευσης του Artemis 1

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9