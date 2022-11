Πανηγυρισμοί στη NASA για την επιτυχημένη εκτόξευση του Artemis 1: Σε τροχιά η κάψουλα Orion (βίντεο)

Μια νέα σελίδα άνοιξε σήμερα για τη NASA μετά την επιτυχημένη απογείωση της αποστολής Artemis, 50 χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων»,

Μια νέα σελίδα άνοιξε σήμερα για τη NASA μετά την επιτυχημένη (επιτέλους) απογείωση της αποστολής Artemis 1 προς τη Σελήνη, 50 χρόνια μετά τη λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων».

Με εκκωφαντικό θόρυβο, ο νέος γιγάντιος πύραυλος της NASA μετην ονομασία SLS (Space Launch System) - ο ισχυρότερος του κόσμου - απογειώθηκε σήμερα από τη Φλόριντα με κατεύθυνση της Σελήνη, για την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή του Artemis.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, η κάψουλα Orion μπήκε σε τροχιά.

Η κάψουλα θα φθάσει στη Σελήνη σε μερικές ημέρες. Εκεί θα τεθεί σε μακρινή τροχιά για περίπου μία εβδομάδα και θα απομακρυνθεί μέχρι και 64.000 χιλιόμετρα πίσω από τη Σελήνη.

The @NASA_SLS rocket has reached main engine cutoff, or MECO, in the mission timeline. The RS-25 engines have powered off and the core stage has separated. @NASA_Orion is now in orbit. pic.twitter.com/OlnxhFAlET — NASA (@NASA) November 16, 2022

Τέλος η κάψουλα Orion θα αρχίσει την επιστροφή της προς τη Γη, θέτοντας σε δοκιμασία τη θερμική ασπίδα της, που είναι η μεγαλύτερη που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Καθώς θα διασχίζει την ατμόσφαιρα, θα πρέπει να αντέξει μια θερμοκρασία που θα φθάσει τη μισή αυτής που επικρατεί στην επιφάνεια του ήλιου.

Η προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό προβλέπεται για τις 11 Δεκεμβρίου.

Orion has separated from ICPS, and has begun its days long coast toward lunar rendezvous. pic.twitter.com/orktPfpnE7 — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 16, 2022

Την τελική εντολή για την εκτόξευση έδωσε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια εκτοξεύσεων της NASA, η Τσάρλι Μπάκγουελ-Τόμσον. «Γίναμε όλοι μέρος κάτι απίστευτα ιδιαίτερου, της πρώτης απογείωσης του Artemis», δήλωσε μετά την εκτόξευση απευθυνόμενη στις ομάδες της. «Αυτό που φέρατε σε πέρας σήμερα θα εμπνέει τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε.

"And #Artemis Generation, this is for you." Artemis I has a GO for launch to the Moon. T-0 time for liftoff is now set for 1:47am ET (0647 UTC). pic.twitter.com/MBV8tv6VHN — NASA (@NASA) November 16, 2022

Η αποστολή Artemis 1 πρόκειται να διαρκέσει συνολικά 25 ημέρες και ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα σε διάφορες φάσεις της, όμως η πρώτη απογείωση αυτού του γιγάντιου πυραύλου ύψους 98 μέτρων, η ανάπτυξη του οποίου διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία, αντιπροσωπεύει πλέον μια μεγάλη επιτυχία για τη NASA.

Τρίτη και τυχερή

Αυτή ήταν η τρίτη απόπειρα εκτόξευσης της αποστολής, έπειτα από δύο που ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή το καλοκαίρι εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ενώ δύο κυκλώνες ανέβαλαν επίσης για εβδομάδες την απογείωση.

Και πάλι, η απογείωση έγινε με καθυστέρηση περίπου 40 λεπτών εξαιτίας μιας διαρροής υδρογόνου που τελικά επισκευάσθηκε, στη διάρκεια των επιχειρήσεων πλήρωσης των δεξαμενών του πυραύλου με το κρυογενικό καύσιμό του.

Παρά το γεγονός ότι η εκτόξευση έγινε στη διάρκεια της νύκτας (στη 01:47 ώρα Φλόριντας) περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο διαστημικό κέντρο Κένεντι για να θαυμάσουν το θέαμα, ιδιαίτερα από τις γύρω παραλίες.

Το 2024, η αποστολή Artemis 2 θα οδηγήσει αστροναύτες μέχρι τη Σελήνη, αλλά και πάλι δεν θα προσεδαφιστεί εκεί. Η τιμή της προσεδάφισης θα ανήκει στο πλήρωμα της Artemis 3 και θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο το 2025.

Πηγή: skai.gr

