«The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός, που έχει προβληθεί σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, επιστρέφει ανανεωμένο για μία νέα «εκρηκτική» σεζόν στον ΣΚΑΪ. Φέτος, υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνουν ξεχωριστό…

Από το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 21.00, τα φώτα ανάβουν, οι μουσικοί περιμένουν το σήμα του μαέστρου και τέσσερις κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής κάθονται στις κόκκινες καρέκλες των coaches.

O Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου είναι οι fantastic four του μουσικού διαγωνισμού που βάζουν τη δική τους, ξεχωριστή, σφραγίδα, αναζητούν και διεκδικούν τις καλύτερες φωνές για την ομάδα τους. Αρκεί, να προλάβουν να πατήσουν το «μαγικό» κουμπί που λέει «ΣΕ ΘΕΛΩ»! Ποιοι θα καταφέρουν να πείσουν τους υποψήφιους τραγουδιστές ότι είναι η... καλύτερη επιλογή που μπορούν να κάνουν; Πώς θα διαμορφωθούν οι ομάδες των coaches;

Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο νέο, εντυπωσιακό stage του «The Voice of Greece» και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στην πρώτη, σημαντική δοκιμασία των Blind Auditions.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένας από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς της γενιάς του, επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των υποψήφιων τραγουδιστών με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

Φέτος λοιπόν, το «The Voice of Greece» γιορτάζει τα 10 χρόνια, επιτυχημένης, παρουσίας του στην Ελλάδα. «Το “The Voice” έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2014. Τώρα, μετά την πρώτη δεκαετία, γιορτάζουμε τη 10η επέτειο του “The Voice”. Συγχαίρουμε την τηλεόραση του ΣΚΑΪ για αυτή τη μοναδική στιγμή και πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν πολλά χρόνια ακόμη» δηλώνει ο Wil Kilsdonk, Επικεφαλής του μουσικού διαγωνισμού των ITV Studios.

Πηγή: skai.gr

