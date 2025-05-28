Μπετόβεν: Αυτό είναι το αληθινό του πρόσωπο

Το αληθινό πρόσωπο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν αποκαλύπτεται σχεδόν δύο αιώνες μετά τον θάνατό του - και δικαιώνει τη φήμη του.

Παρά το στάτους του ως ενός από τους μεγάλους συνθέτες της ιστορίας, ο Μπετόβεν έχει γίνει επίσης γνωστός για τη βλοσυρή και δύστροπη προσωπικότητά του και την απεριποίητη εμφάνισή του.

«Ήταν πράγματι ευερέθιστος, ακατάστατος, αδέξιος, αγενής και μισάνθρωπος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βρετανός συνθέτης Μαρκ Γουίγκλσγουορθ στο ιστολόγιό του.

Η φήμη του βλοσυρού, αγέλαστου μουσικοσυνθέτη συχνά αντικατοπτρίζεται στα πορτρέτα του, τα οποία τον απεικονίζουν πάντα ως έναν αγέλαστο άντρα με παγωμένο βλέμμα.

Τώρα, μια ανακατασκευή του προσώπου του αποκάλυψε πώς έμοιαζε πραγματικά - και φαίνεται ότι δικαιώνει τις πηγές αναφέρει η Daily Mail.

Ο Σίσερο Μοράες, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης, ολοκλήρωσε την πρώτη ανακατασκευή της εμφάνισης του συνθέτη με βάση το κρανίο του.

«Βρήκα το πρόσωπο κάπως τρομακτικό», παραδέχτηκε.

Για να ολοκληρώσει το έργο του, ο Μοράες χρησιμοποίησε ιστορικές φωτογραφίες του κρανίου του μουσικού που παρείχε το Σπίτι του Μπετόβεν στη Βόννη.

Μαζί με τις φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχτηκαν από τον Γιόχαν Ροτμάιερ το 1863, χρησιμοποίησε δεδομένα από μετρήσεις του 1888.

Όπως εξήγησε, «η προσέγγιση του προσώπου καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από το κρανίο.

«Πρώτα δημιούργησα δισδιάστατα περιγράμματα - μετωπικά και πλάγια - από τις φωτογραφίες του κρανίου.

«Στη συνέχεια, μοντελοποίησα το κρανίο σε τρεις διαστάσεις χρησιμοποιώντας μια εικονική τομογραφία δότη, προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει με τις αναλογίες των φωτογραφιών.

«Στη συνέχεια πρόσθεσα δείκτες πάχους μαλακών ιστών με βάση δεδομένα από ζώντες Ευρωπαίους, πρόβαλα τη μύτη και σχεδίασα το προφίλ του προσώπου.

«Συνδύασα όλες αυτές τις προβολές για να σχηματίσω το βασικό πρόσωπο»

Με το πρόσωπο ολοκληρωμένο με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα, ο επιστήμονας πρόσθεσε υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και μαλλιά, χρησιμοποιώντας ως οδηγό του ένα διάσημο πορτρέτο του Μπετόβεν που ζωγραφίστηκε το 1820 από τον Γιόζεφ Καρλ Στίλερ.

Τέλος, μερικές από τις πιο λεπτές λεπτομέρειες βελτιώθηκαν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Το ίδιο το κρανίο δεν είναι σε άριστη κατάσταση, λόγω τομών που έγιναν μετά τον θάνατο του Μπετόβεν το 1827, και η ανακατασκευή βασίζεται μόνο σε δύο οπτικές γωνίες - μετωπική και πλάγια.

Ωστόσο, ο Μοράες εξήγησε ότι ήταν επίσης «εξαιρετικά συμβατό» με ένα εκμαγείο που κατασκευάστηκε από το πρόσωπο του συνθέτη κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Πάντως, στην ανάρτησή του στο ιστολόγιο, ο Μαρκ Γουίγκλσγουορθ υποστήριξε επίσης ότι, παρά τη διαβόητη φήμη του, ο Μπετόβεν μπορούσε να είναι επίσης «πνευματώδης, προστατευτικός, γενναιόδωρος και ευγενικός».

Ήταν, όπως υποστήριξε, η απώλεια της ακοής του που τον μεταμόρφωσε προς το χειρότερο. Όσοι τον γνώριζαν ίσως να συμφωνούσαν.

Ένας σύγχρονός του δήλωσε: «Καθώς μεγάλωνε και η κώφωση τον κατέλαβε, οι αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας του Μπετόβεν ήρθαν στο προσκήνιο».

Ο Μοράες, ο οποίος διερευνά το μυστήριο της ιδιοφυΐας του Μπετόβεν στη νέα του μελέτη, ανέφερε πως «εξερεύνησα ακαδημαϊκά την ιδιοφυΐα του, αποκαλύπτοντας τι τον έκανε σύμβολο της δυτικής μουσικής».

Πηγή: skai.gr

