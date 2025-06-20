Ερευνητές κυβερνοασφάλειας αποκάλυψαν αυτό που αποκαλούν «μητέρα όλων των παραβιάσεων». Ανακάλυψαν μια συλλογή 30 βάσεων δεδομένων που περιείχε περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ατομικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης, για κυβερνητικούς λογαριασμούς, την Apple, την Google, το Facebook, το Telegram και άλλους δημοφιλείς ιστότοπους και υπηρεσίες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ορισμένα από τα σύνολα δεδομένων είχαν ασαφή ονόματα όπως «σύνδεση» ή «διαπιστευτήρια», γεγονός που δυσκόλευε την ερευνητική ομάδα να καταλάβει ακριβώς τι περιείχαν. Ωστόσο, έδωσαν ενδείξεις για την προέλευση των δεδομένων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αρχεία πιθανότατα συγκεντρώθηκαν από κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιώντας διάφορα κακόβουλα προγράμματα κλοπής πληροφοριών, αν και σημείωσαν ότι ορισμένα δεδομένα μπορεί επίσης να έχουν συλλεχθεί από χάκερ που αποκαλούνται «λευκά καπέλα».

Τα αρχεία εντόπισε ερευνητική ομάδα τoυ οργανισμού Cybernews. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που εντόπισαν ήταν διαθέσιμα στο ευρύτερο Διαδίκτυο για λίγο πριν «κλειδωθούν» και δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί σε ποιον ανήκαν οι βάσεις δεδομένων.

Με περισσότερους από 5,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων είναι πιθανό να έχει πέσει θύμα υποκλοπής προσωπικών του δεδομένων.

Προτρέπουν τώρα τους χρήστες σε όλο τον κόσμο να αλλάξουν αμέσως τους κωδικούς πρόσβασής τους για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πέρα από την αλλαγή κωδικού, μία επίσης πολύ καλή ενέργεια που μπορείτε να κάνετε τώρα να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (two factor authentification), ο οποίος προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στη σύνδεση, λαμβάνοντας έναν ασφαλή κωδικό στο τηλέφωνο ή το email σας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, εξετάζοντας μονάχα ένα μικρό δείγμα της τάξης των 10.000, από τους «κλεμμένους» λογαριασμούς, βρέθηκαν 220 διευθύνσεις email με domains .gov, συνδέοντάς τες με περισσότερες από 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Κίνας, της Ινδίας, του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικός στον κυβερνοχώρο προειδοποίησε ότι αυτή η συγκεκριμένη παραβίαση αποτελεί επίσης σημαντικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση σε ευαίσθητα ή ακόμα και άκρως απόρρητα συστήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.