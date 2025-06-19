Επιστήμονες ανασυνθέτουν το πρόσωπο γυναίκας 10.500 ετών χρησιμοποιώντας DNA

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο κατάφεραν να ανασυνθέσουν το πρόσωπο μιας γυναίκας που έζησε πριν από περίπου 10.500 χρόνια, χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό που εξήχθη από τα οστά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου Γκεντ, η γυναίκα είχε γαλάζια μάτια και κάπως πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα συγκριτικά με άλλους ανθρώπους της Μεσολιθικής Εποχής στη Δυτική Ευρώπη που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Η ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει την πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της εποχής είχαν παρόμοια γενετική σύνθεση, επισημαίνοντας την ήδη υπάρχουσα ποικιλομορφία ως προς το χρώμα του δέρματος.

Η επικεφαλής του ερευνητικού έργου για τη Μεσολιθική Εποχή στο Βέλγιο, αρχαιολόγος Ισαμπέλ ντε Γκρουτ, ανέφερε στο CNN πως η γυναίκα καταγόταν από την ίδια πληθυσμιακή ομάδα με τον γνωστό «Άνθρωπο του Τσένταρ» από τη Βρετανία, αλλά διέφερε αισθητά στο χρώμα του δέρματος.

«Από το κρανίο μπορέσαμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι ήταν μεταξύ 35 και 60 ετών», δήλωσε. «Είχε επίσης ψηλή ρινική γέφυρα και έντονα φρύδια, κάτι ασυνήθιστο για γυναίκα», πρόσθεσε.

Τα οστά της γυναίκας βρέθηκαν στο σπήλαιο Μαργκό στην περιοχή Ντινάντ κατά τη διάρκεια ανασκαφών, το 1988-1989, μαζί με τα λείψανα οκτώ ακόμη γυναικών — μια «ασυνήθιστη» εύρεση, όπως σημειώνει η Ντε Γκρουτ, καθώς οι περισσότεροι τάφοι της Μεσολιθικής περιλαμβάνουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Πολλά από τα σκελετικά λείψανα έφεραν ίχνη ώχρας, υποδηλώνοντας κάποιο είδος τελετουργικού ενώ ένα άτομο έφερε μεταθανάτια κοψίματα στο κρανίο του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σπήλαιο χρησιμοποιούνταν ως τόπος ταφής για εκατοντάδες χρόνια, κάτι που μαρτυρά ότι οι άνθρωποι της εποχής, παρόλο που ζούσαν νομαδικά, κινούνταν σταθερά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Ο αρχαιολόγος Φιλίπ Κρομπέ, μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε πως το ανοιχτόχρωμο δέρμα της γυναίκας αποτέλεσε μια μικρή έκπληξη, καθώς οι περισσότεροι Μεσολιθικοί σκελετοί που έχουν αναλυθεί γενετικά έως τώρα στη Δυτική Ευρώπη ανήκουν στην ίδια γενετική ομάδα.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως όταν βρέθηκαν τα λείψανα δεν ήταν εφικτή η ανάλυση αρχαίου DNA, όμως οι σύγχρονες τεχνικές επέτρεψαν τη χρήση του υλικού για μια λεπτομερή ανακατασκευή.

Η εικόνα της γυναίκας βασίζεται σε γενετικά δεδομένα για το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών της, ενώ στοιχεία όπως τα κοσμήματα ή πιθανά τατουάζ αντλήθηκαν από αρχαιολογικά ευρήματα της ίδιας περιοχής.

Σε παρακείμενη ανασκαφή, επιστήμονες εντόπισαν λίθινα εργαλεία, κόκαλα άγριων ζώων και υπολείμματα ψαριών, ενισχύοντας την άποψη ότι οι πληθυσμοί αυτοί ήταν πλήρως εξαρτημένοι από τη φύση και ακολουθούσαν νομαδικό τρόπο ζωής.

«Αναζητούμε πλέον τις οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων που θάφτηκαν μαζί, ενώ θα μελετήσουμε και το διατροφικό τους υπόβαθρο, ειδικά τον ρόλο που έπαιζε το ψάρι στη διατροφή τους», κατέληξε ο Κρομπέ.

