Μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, η ζωή στον Άρη δεν θα αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Το όραμα της ESA προβλέπει τη δημιουργία μεγάλων, αυτοσυντηρούμενων «διαστημικών οάσεων» - προστατευμένων κατοικιών και θα προσφέρουν στους ανθρώπους όλες τις ανέσεις, καλλιεργώντας τη δική τους τροφή και παράγοντας ενέργεια.

Αυτά τα σπίτια που μοιάζουν με ιγκλού θα αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας για να γίνει πολυπλανητικό είδος και να ανοίξει νέους ορίζοντες στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η ESA περιγράφει τις «διαστημικές οάσεις» ως «αυτόνομους» αυτοσυντηρούμενους βιότοπους, που δημιουργούν τη δική τους ενέργεια και τροφή

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) παρουσίασε ένα τολμηρό και συναρπαστικό όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα μέχρι το 2040.

Στο νέο της σχέδιο με τίτλο «Technology 2040: A Vision for the European Space Agency», περιγράφεται ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι ζουν σε αυτοσυντηρούμενες "διαστημικές οάσεις" στον Άρη, τη Σελήνη και την τροχιά της Γης.

Διαστημικό θερμοκήπιο, όπως το οραματίζεται η ESA

Οι κατοικίες αυτές:

Είναι φτιαγμένες από υλικά που αντανακλούν τη θερμότητα και προστατεύουν από την ακτινοβολία.

Καλλιεργούν μόνες τους την τροφή τους (πατάτες, ρύζι, ντομάτες κ.ά.).

Παράγουν τη δική τους ενέργεια, χωρίς εξάρτηση από τη Γη.

Ταυτόχρονα, ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη θα εξερευνούν τον Άρη χωρίς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Οι διαστημικές κατασκευές, όπως τηλεσκόπια και σταθμοί, θα συναρμολογούνται απευθείας στο διάστημα, και τα παλιά διαστημικά υλικά θα ανακυκλώνονται, δημιουργώντας έναν βιώσιμο διαστημικό πολιτισμό.

Οι άνθρωποι θα περιφέρονται με διαστημικές στολές/ Φωτογραφική απεικόνιση από την έκθεση της ESA

Η ESA οραματίζεται επίσης ένα μέλλον όπου οι «μεγάλες διαστημικές κατασκευές», όπως τα διαστημόπλοια, οι δορυφόροι, τα τηλεσκόπια και οι διαστημικοί σταθμοί, δεν θα περιορίζονται από τους περιορισμούς των διαστάσεων των οχημάτων εκτόξευσης.

Παρά τις προκλήσεις, η ESA δηλώνει ότι η επέκταση της ανθρωπότητας στο διάστημα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για την πρόοδο της επιστήμης και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Η NASA και η SpaceX του Έλον Μασκ σχεδιάζουν να στείλουν ανθρώπους στον Άρη τα επόμενα 20 χρόνια - αλλά κανένα διαστημόπλοιο μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμο για το ταξίδι.

Υπενθυμίζεται, ότι μόλις την Τετάρτη το βράδυ, το Starship εξερράγη μετά από δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια μιας ρουτίνας επίγειας δοκιμής στο Τέξας.

Πηγή: skai.gr

