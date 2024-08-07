Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist (MOSWC) 2024, διοργανώθηκε από τη Certiport, και έλαβε χώρα από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου στην Anaheim της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας διαγωνιζόμενους από δεκάδες χώρες.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τρεις ταλαντούχους μαθητές: τον 15χρονο Χρήστο Βέκιο, μαθητή της 1ης Λυκείου, την 20χρονη Φραγκίσκα Κιμίνου, φοιτήτρια του Πολυτεχνείου, και την Κασσιανή Κουρέτση, μαθήτρια της 3ης Λυκείου, που διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες του Word, Excel και PowerPoint (έκδοση 2019) αντίστοιχα.

Ο Χρήστος Βέκιος, καθοδηγούμενος από τον προπονητή του Δημήτρη Βέργο του Techno Helpu Techno-kids, πέτυχε μια σημαντική διάκριση, κατακτώντας την 9η θέση στην κατηγορία Microsoft Word (Office 2019) παγκοσμίως και τη 2η θέση στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Η Φραγκίσκα Κιμίνου, επίσης προπονημένη από τον Δημήτρη Βέργο, και η Κασσιανή Κουρέτση, με προπονητή τον Παναγιώτη Ασλανίδη, είχαν επίσης αξιόλογες παρουσίες στις ενότητές τους. Αυτές οι επιδόσεις ανέβασαν την Ελλάδα για άλλη μια φορά στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα της ελληνικής εκπαίδευσης στις τεχνολογικές δεξιότητες.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και κοινωνικές εκδηλώσεις, ανταλλάσσοντας ιδέες με συνομηλίκους από όλο τον κόσμο. Η τελετή απονομής των βραβείων αποτέλεσε το αποκορύφωμα του διαγωνισμού, όπου οι κορυφαίοι διαγωνιζόμενοι βραβεύτηκαν για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες διέμειναν στο φημισμένο Disneyland Resort και είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το τεραστίων διαστάσεων πάρκο της Disney, χρησιμοποιώντας τα εισιτήρια που τους δόθηκαν. Επιπλέον, επισκέφτηκαν το Hollywood και την παραλία της Santa Monica, μετατρέποντας έτσι το ταξίδι τους σε εμπειρία ζωής.

Οι μαθητές σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν αυτή την εμπειρία για να προωθήσουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να διακρίνονται. Το Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία σε όσους θέλουν να αναδείξουν το ταλέντο τους στην πληροφορική.

