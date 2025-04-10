Ένας αρχαίος πολιτισμός στον Άρη εξαφανίστηκε από μια πυρηνική επίθεση από μια άλλη εξωγήινη φυλή. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ο επιστήμονας του Χάρβαρντ, Δρ Τζον Βραδεμβούργκ, πιστεύει ότι αυτό το καταστροφικό γεγονός συνέβη πραγματικά.

Σύμφωνα με την περίεργη θεωρία του, οι αρχαίοι Αρειανοί - γνωστοί ως Κυδωνιανοί και Ουτοπιστές σφαγιάστηκαν μαζικά κατά την επίθεση - και τα στοιχεία της γενοκτονίας μπορούν να φανούν ακόμη και σήμερα!

Σύμφωνα με την Daily Mail, εδώ και χρόνια ο επιστήμονας υποστηρίζει ότι το κόκκινο χρώμα στον Άρη θα μπορούσε να οφείλεται σε μια φυσική θερμοπυρηνική έκρηξη, τονίζοντας ότι τα χημικά στοιχεία στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη ταιριάζουν με εκείνα γύρω από τοποθεσίες πυρηνικών δοκιμών στη Γη.

Ο Δρ Βράδεμπουργκ υποστηρίζει επίσης ότι ο Άρης είχε κάποτε ένα κλίμα παρόμοιο με τη Γη που ευνοούσε τη ζωή των ζώων και των φυτών και ότι οποιαδήποτε πολιτσιμός θα ήταν περίπου τόσο προηγμένος όσο και των αρχαίων Αιγυπτίων στη Γη.

Σύμφωνα επίσης με τον Jason Reza Jorjani, διδάκτωρ φιλοσοφίας και συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, τα ευρήματα του Δρ Βράδεμπουργκ «ευθυγραμμίζονται» με μια έκθεση της CIA που περιγράφει λεπτομερώς πώς ένας αρχαίος πολιτισμός ζούσε κάποτε στον Άρη, αλλά πέθαινε επειδή ο πλανήτης είχε καταστραφεί.

Μάλιστα, ο Joe McMoneagle – ο πρώτος επιστήμονας που είχε επιφορτιστεί με την απομακρυσμένη παρατήρηση του Άρη το 1984 - ισχυρίστηκε ότι είχε δει τον ετοιμοθάνατο πολιτισμό.

Η NASA έχει εικόνες από τις παρατηρήσεις και τις φωτογραφίες του McMonagle – Σε ένα από αυτά «φαίνεται» ένα οστό, που μοιάζει να είναι ανθρώπινο

Ωτσόσο, η CIA δεν επιβεβαίωσε ποτέ ότι υπήρχε πολιτισμός στον Άρη.

Που έγινε ο πυρηνικός όλεθρος, σύμφωνα με τον Βράδεμπουργκ

Η έρευνα του Βράδεμπουργκ επικεντρώνεται γύρω από την «υψηλή συγκέντρωση» Xenon-129 στην ατμόσφαιρα του Άρη, καθώς και ουράνιου και θόριου στην επιφάνεια.

Το Xenon 129 είναι ένα σταθερό, μη ραδιενεργό αέριο που είναι μία από τις φυσικές μορφές του στοιχείου xenon, ενός άχρωμου, άοσμου και άγευστου αερίου που βρίσκεται σε ίχνη στην ατμόσφαιρα της Γης. Ενώ βρίσκεται φυσικά, το Xenon 129 απελευθερώνεται επίσης κατά τη διάρκεια της πυρηνικής σύντηξης.

Η NASA έχει εντοπίσει υψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα των ισοτόπων Xenon-126 στην περιοχή Κυδωνία του Άρη (κεντρική φωτογραφία) - η περιοχή στο βόρειο ημισφαίριο του Αρη που είναι διάσημη για «το πρόσωπο» και τις γιγάντιες πυραμίδες που έχουν απεικονιστεί στις φωτογραφίες των αποστολών.

Οι επιστήμονες της NASA έχουν δηλώσει ότι πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλείται από τις σκιές και τη μορφολογία της επιφάνειας. Αλλά ο Δρ. Βράδεμπουργκ πιστεύει ότι είναι τα απομεινάρια πυρηνικών εκρήξεων στην επιφάνεια.

Την θεωρία του Βράδεμπουργκ υποστηρίζει και ο Jorjani, ο οποίος χαρακτηρίζει την μελέτη του «ανησυχητική απόδειξη» ότι κάποτε υπήρχε ζωή στον Άρη.

«Όταν πυροδοτείται μια θερμοπυρηνική βόμβα, αφήνει ένα ίχνος Xenon 129. Σε αυτήν την περιοχή (της Κυδωνίας), δεν είναι το φυσιολογικό. Σύμφωνα με τον Δρ Βράδεμπουργκ, είναι μια πολύ ξεχωριστή υπογραφή. Είναι αναμφισβήτητο, και συνδέεται συγκεκριμένα με την έκρηξη θερμοπυρηνικών όπλων » είπε ο Jorjani.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.