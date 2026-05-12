Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές δεξιότητες καθορίζουν όλο και περισσότερο το μέλλον της νέας γενιάς, μια 14χρονη μαθήτρια από την Καβάλα κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ελλάδας, εκπροσωπώντας την πατρίδα μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft.

Η Δανάη Τσελεμπή, μαθήτρια της Γ' τάξης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία PowerPoint 365, στον πανελλήνιο τελικό διαγωνισμό του πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist και πλέον ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί, από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου 2026, στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια.

Η νεαρή μαθήτρια ξεχώρισε ανάμεσα στους 34 κορυφαίους χρήστες PowerPoint της χώρας, στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού Microsoft Office Specialist, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ACTA, θυγατρική εταιρεία του TÜV AUSTRIA Group, με την υποστήριξη της Microsoft και του υπουργείου Παιδείας.

Η Δανάη συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον πανελλήνιο τελικό, έχοντας ήδη αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από την περσινή της παρουσία. Όπως αποδείχθηκε, αυτή η εμπειρία λειτούργησε καταλυτικά στη φετινή της πορεία προς την κορυφή. «Η περσινή συμμετοχή μου», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «με έκανε να θέλω να προσπαθήσω ακόμη περισσότερο. Περίμενα με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα και όταν άκουσα το όνομά μου ένιωσα ότι δικαιώθηκαν όλοι οι κόποι και οι ώρες προετοιμασίας. Το ταξίδι στην Αμερική είναι ένα όνειρο που ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω».

Η διαδρομή της στον χώρο των ψηφιακών δεξιοτήτων ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από τη φετινή διάκριση. Η Δανάη είναι μαθήτρια της ExpertIN από την Ε' δημοτικού και τα τελευταία πέντε χρόνια εκπαιδεύεται συστηματικά στις εφαρμογές Microsoft Office και στις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Η προετοιμασία της πραγματοποιήθηκε μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin», στο οποίο συμμετείχε ως υπότροφη, χάρη στην εξαιρετική σχολική της επίδοση. Η υποτροφία της στο αντικείμενο του PowerPoint διήρκεσε δύο χρόνια, με τη Δανάη να αποτελεί μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση μαθήτριας δημόσιου σχολείου που διακρίθηκε μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας.

Τα τρία χρυσά κορίτσια της Ελλάδας

Ο καθηγητής πληροφορικής Παναγιώτης Ασλανίδης είναι ο άνθρωπος που προπόνησε συστηματικά την Δανάη όλο αυτό το διάστημα. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιγράφει μια μαθήτρια που εξελίχθηκε σταθερά μέσα στα χρόνια. «Η Δανάη», επισημαίνει, «είναι ένα παιδί που βρίσκεται κοντά μας από μικρή ηλικία και έχει χτίσει εξαιρετικές βάσεις. Τη δεύτερη χρονιά, στον πανελλήνιο τελικό επέστρεψε πιο ώριμη, πιο έτοιμη και κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ελλάδας. Αυτές οι στιγμές είναι που δίνουν πραγματικό νόημα στην εκπαίδευση».

Η φετινή επιτυχία της ελληνικής ομάδας στον διαγωνισμό Microsoft Office Specialist δεν περιορίστηκε μόνο στην κατηγορία του PowerPoint. Η 18χρονη Σοφία Γούσιου, μαθήτρια της Γ΄ λυκείου από τη Νέα Μάκρη Αττικής, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Excel, ενώ η 16χρονη μαθήτρια της Α' λυκείου, Ναταλία Γοροζίδου, από τον Πύργο Αμαλιάδας, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Word.

Αξίζει να τονιστεί πως και η Σοφία Γούσιου συμμετείχε στο πρόγραμμα υποτροφιών «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin» και προπονήθηκε από την ομάδα του Παναγιώτη Ασλανίδη, με την υποστήριξη της Καβαλιώτισσας καθηγήτριας Αλκμήνης Γαϊταντζή. Τα δύο τελευταία χρόνια, η Σοφία συμμετείχε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και προετοιμαζόταν συστηματικά προκειμένου να συμμετάσχει στον πανελλήνιο τελικό.

Η Σοφία Γούσιου, η Δανάη Τσελεμπή και η Ναταλία Γοροζίδου είναι τα τρία νεαρά κορίτσια που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Microsoft Office Specialist, συνθέτοντας μια ελληνική αποστολή με έντονο γυναικείο αποτύπωμα και υψηλές προσδοκίες για τη φετινή διοργάνωση.

Η επιτυχία της Δανάης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό επίπεδο του διαγωνισμού Microsoft Office Specialist, που θεωρείται ο σημαντικότερος διεθνής θεσμός ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές και φοιτητές ηλικίας 13 έως 22 ετών. Κάθε χρόνο, οι κορυφαίοι χρήστες Word, Excel και PowerPoint από δεκάδες χώρες διαγωνίζονται στον μεγάλο παγκόσμιο τελικό, εκπροσωπώντας τις χώρες τους, σε μία διοργάνωση που συγκεντρώνει τους καλύτερους νέους χρήστες εφαρμογών Microsoft Office στον κόσμο.

«Η παρουσία κάθε χρόνο στον παγκόσμιο τελικό νέων παιδιών και μαθητών από την Ελλάδα», τονίζει με έμφαση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ασλανίδης, «δεν αποτελεί απλώς μία ακόμα διάκριση. Πρόκειται για μια διεθνή αναγνώριση δεξιοτήτων, που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της σύγχρονης αγοράς εργασίας στην πατρίδα μας. Αναδεικνύει τις ικανότητες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που διαθέτουν».

Η παράδοση της Καβάλας στις ψηφιακές δεξιότητες

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί, πως η φετινή διάκριση της Δανάης Τσελεμπή, συνεχίζει μια εντυπωσιακή παράδοση επιτυχιών για την Καβάλα στον θεσμό του Microsoft Office Specialist. Από το 2018 μέχρι σήμερα, μαθητές της πόλης έχουν κατακτήσει συνολικά πέντε πανελλήνια πρωταθλήματα μέσα σε οκτώ χρόνια, δημιουργώντας μια από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες παρουσίες στον θεσμό.

Παιδιά από την Καβάλα, όπως η Έφη Ζιώτα, ο Χρήστος Κιοφτετζής, ο Ανδρέας Ναλμπάντης (δύο φορές πρωταθλητής) και η Αλκμήνη Γαϊταντζή, έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιους τελικούς, μετατρέποντας την Καβάλα σε σημείο αναφοράς για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εκπαίδευση νέων μαθητών στις εφαρμογές της Microsoft. Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά και το γεγονός ότι η Δανάη Τσελεμπή παραλαμβάνει ουσιαστικά τη «σκυτάλη» του PowerPoint από την Ελένη Καρακασίδου, την περσινή Ελληνίδα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Microsoft PowerPoint, συνεχίζοντας μια σημαντική ελληνική παράδοση διακρίσεων στη διοργάνωση.

Σε μια εποχή που οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται πλέον απαραίτητο εργαλείο για τη νέα γενιά, ιστορίες όπως αυτή της 14χρονης μαθήτριας από την Καβάλα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο λόγω του μεταλλίου ή της διεθνούς συμμετοχής, αλλά επειδή αναδεικνύουν τι μπορεί να πετύχει ένας νέος άνθρωπος, όταν συνδυάζονται η προσπάθεια, η σωστή καθοδήγηση και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Τις φωτογραφίες παραχώρησε ο κ. Ασλανίδης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

