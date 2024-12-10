Η πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μια πολύ θετική στάση ως προς τον αντίκτυπό της στην κοινωνία, ενώ με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν έχει σχηματίσει καθόλου γνώμη για την ΤΝ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50%. Αυτό, μεταξύ άλλων, δείχνει μια νέα Πανελλαδική Έρευνα με θέμα: «Έλληνες και Τεχνητή Νοημοσύνη: Στάσεις & Αντίκτυπος», την οποία διεξήγαγε η Focus Bari.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το κοινό περιμένει ότι η χρήση της ΤΝ θα επιφέρει βελτιώσεις σε μεγάλη ποικιλία κλάδων, και ειδικά στο e-commerce θα βελτιώσει τόσο την καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του καταστήματος όσο και την εμπειρία του πελάτη-καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, σήμερα, ένας στους δύο Έλληνες χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΝ με πρωτοπόρο το ChatGPT, και οι γνώστες-χρήστες έχουν καλύτερη άποψη για την ΤΝ και αυξημένη πεποίθηση ότι τους βοηθά στην καριέρα/επαγγελματική εξέλιξή τους.

Παρά τις θετικές της πλευρές όμως, αναμένεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση και απάτες, άποψη που ενστερνίζεται εξίσου το κοινό που την χρησιμοποιεί, και γι’αυτό, σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξουν αυστηρά μέτρα προστασίας. Για τους χρήστες, η χρήση εργαλείων ΤΝ δε συνεπάγεται απαραιτήτως και εμπιστοσύνη σε αυτά τα εργαλεία και έτσι καταγράφεται η ανάγκη για αυστηρές ρυθμίσεις και θέσπιση μέτρων προστασίας από κακόβουλες χρήσεις.

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται ότι αποτελεί απειλή για μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, που πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει την εργασία τους στο μέλλον και να επιφέρει πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι:

Όσοι γνωρίζουν περισσότερα, έχουν μια πιο θετική στάση.

Ένας στους δύο Έλληνες χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης με το ChatGPT να ξεχωρίζει ως το πιο δημοφιλές.

Η ΤΝ ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους περισσότερους Έλληνες, ειδικά για τους χρήστες της, δίνοντας ώθηση σε δεξιότητες και ευκαιρίες.

Στον τομέα του e-commerce , η ΤΝ προβλέπεται να ενισχύσει τη λειτουργία των καταστημάτων και να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη, σύμφωνα με τις προσδοκίες των Ελλήνων.

Παρά τον ενθουσιασμό, η εξέλιξη της ΤΝ προκαλεί ανησυχία για την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας και την αυξημένη απειλή απάτης.

Η ανάγκη για αυστηρές ρυθμίσεις είναι καθολική, με πάνω από τρεις στους πέντε πολίτες να απαιτούν μέτρα προστασίας από κακόβουλες χρήσεις και παραπληροφόρηση.



